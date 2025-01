Elképesztő, melyek voltak a legolvasottabb cikkeink 2024-ben

A Metropol olvasói már tudják, hogy minden egyes héten összegyűjtjük azokat a cikkeket, melyek legjobban érdekelték a lap olvasóit. A 2024-es egy kifejezetten hosszú és nehéz év volt, mely során rengeteg fontos eseményről számoltunk be. Most megmutatjuk azt is, hogy a Metropol tavalyi cikkei közül melyek voltak a legolvasottabbak.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerepelt a Metropol legolvasottabb 2024-es cikkében

Fotó: VT/Metropol

A korábbi években már többször előfordult, hogy elhúzódott a tél. Egyes esetekben ez akár a tavasz utáni telet, mondhatni a tél visszatérését is jelentette. A 2024-es év legolvasottabb cikke a Metropolon pontosan erről szólt. Arra hívtuk fel a figyelmet, hogy mikor érkezik vissza a télies hideg Magyarországra. Ennek kapcsán dr. Pintér Ferenc meteogyógyász is elmondta a legfontosabb tudnivalókat. Az erről szóló cikket IDE KATTINTVA olvashatod el.

A 2024-es extrém forróság szinte elviselhetetlen volt Fotó: MK/Metropol

Nemcsak extrém hidegben, de extrém melegben is volt részünk idén. Lapunk többek között arról is beszámolt, hogy mit tartogat a heteken át tartó extrém hőség, melynek egyik legmelegebb időszaka augusztusban volt tapasztalható, amikor egymást követő több nap is megdőltek a melegrekordok, köszönhetően a 35 fok közeli nappali és a 20 fok közeli éjszakai hőmérsékleteknek. Erről szóló cikkünk részleteit ITT ÉRHETED EL.

A lapunknak nyilatkozó édesapa szerint nem csak a Feneketlen-tónál vannak gondok

Fotó: Nagy Zoltán/MTI

A budai belváros elképesztő története került a dobogó harmadik helyére. A METROPOL CIKKÉBEN arról olvashattál, hogy még fényes nappal is féltik gyermekeiket a Feneketlen-tó közelében élők. A Móricz Zsigmond körtértől nem messze található helyen 2024 őszén egyre gyakrabban fordultak elő ápolatlan, ordibáló, hányó, félmeztelen, szakadt alakok, akiktől a járókelők többsége megriadt. Lapunkkal többen is megosztották tapasztalataikat, melyek már akkor is sokakat érdekeltek a fiatalok egyik közkedvelt helyén.

Egyre több poloska lepte el a VIII. kerületet Képünk illusztráció/Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Budapest VIII. kerületében sincs minden rendben. Úgy tűnik a Pikó András vezette önkormányzat csak a kötelező minimumot biztosítja a kerületben élőknek. Lapunk tudomására legalábbis olyan dolgok jutottak, melyek erről árulkodnak:

Az irtó is mondta, hogy a nyolcadik kerület teljesen el van fertőződve, nem volt olyan utca, ahol ne járt volna ágyi poloskát irtani. Éjjel nem tudok aludni, összevissza csípnek, nem merek moziba se menni, de BKV-n sem utazom (...)

Az ágyi poloskák okozta rettegés nem az egyetlen, mellyel számolniuk kell a VIII. kerületieknek. EBBŐL A CIKKÜNKBŐL azt is megtudhatod, mire kel még felkészülnie annak, aki ott tölti a napjait.