Kiderült, Soros szervezeténél is dolgozott az amerikai nagykövet

Soros György egyik szervezeténél, az American Civil Liberties Unionnál kezdte jogi pályafutását David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, aki később számos, a demokrata kormányokhoz, valamint a liberális mainstreamhez kötődő pozíciókban is feltűnt. David Pressman életpályája azt mutatja, hogy az amerikai baloldalhoz kötődik.

Fotó: Kovács Liliána KL Dunántúli Napló

Az Obama-korszakban ENSZ-nagykövetként tevékenykedett, magyarországi nagykövetté kinevezése előtt pedig nemzetközi emberi jogi ügyvédként és a Jenner & Block New York-i partnereként dolgozott. A nagyköveti posztra jelölése részeként kötelezően közzétett etikai nyilatkozatából kiderül: 2021-ben több mint 1,73 millió dollár (több mint 600 millió forint) kompenzációt kapott az ügyvédi irodától.

David Pressman emberi jogi ügyvédként is dolgozott korábban. A Jennernél 2020 júniusa óta volt a cég emberi jogi részlegének társelnöke. Az ügyfelei között szerepelt a Princeton Egyetem, a First Republic Bank és az OshkoshCorp. is. De Pressman tagja volt annak az ügyvédcsoportnak is, amely a manhattani szövetségi bíróságon perelt két orosz bankot a 2014-ben Kelet-Ukrajna felett lelőtt Malaysia Airlines járatának tragédiájában meghalt amerikai állampolgár nevében.

Sok érdekességet tartogat a múltja

David Pressman és ügyvédi irodája érintett volt a szaúdi rezsim és egykori kémfőnökük között zajló jogi küzdelemben is. Az amerikai oldal a Szaúd-Arábiából elmenekült Saad al-Jabrit képviselte, akinek két felnőttkorú gyermekét bebörtönözték hazájában, hogy ezzel kényszerítsék hazatérésre. Az ügyben azonban aggódó amerikai külpolitikai nyilatkozatokat leszámítva nem született megnyugtató ítélet. Egyébiránt Szaúd-Arábia a világ legnagyobb olajexportőreként az Egyesült Államok kulcsfontosságú szövetségese – írja a hirado.hu.

Soros-szervezet

Pressman már az Obama-kormányzat idején is fontos tisztségeket töltött be. Többek között az Egyesült Államok szenátusa által megerősített különleges politikai ügyekért felelős ENSZ-nagykövet volt, valamint képviselte az Egyesült Államokat az ENSZ Biztonsági Tanácsában. A civil szektorban is megfordult: 2016-tól – a Magyarországot rendszeresen kritizáló – George Clooney színész alapítványában töltött be igazgatói tisztséget, egészen 2020 januárjáig.