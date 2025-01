Nem kímél az időjárás: fagyos reggelek, hózáporok és viharos széllökések

Reggeli fagyok, hózápor és viharos szél, úgy tűnik idáig tartogatta az igazi telet az időjárás.

Nem kímél az időjárás, az igazi tél még csak most jön. (Képünk illusztráció) Fotó: Metropol

Vasárnap napközben változó felhőzetre lehet számítani, néhol akár még hózápor is kialakulhat. Az északi, északnyugati megerősödik, viharos lökések is kialakulhatnak. Erre a napra a HungaroMet oldala citromsárga riasztást adott ki a széllökések miatt, akár 70 km/h-át meghaladó szelek is előfordulhatnak majd Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyékben. Hajnalban -8 és -1 fok közötti hőmérsékletek lesznek, de napközben is maradnak a 0 és 5 fok közötti maximumok

Hétfőn marad a változóan felhős idő, a helyenkénti hózáporokkal. Az északi szél továbbra is élénk marad, a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon időnként erősebb széllökések is előfordulhatnak. Napközben marad a 0 és 5 fok közötti hőmérséklet.

Kedden reggelre köd és rétegfelhőzet alakulhat ki, de napközben marad a változóan felhős idő csapadék nélkül. Napközben 2 fok körüli értékekre lehet majd számítani - írta a Köpönyeg.