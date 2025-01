Egy anya, aki megszállottja a fiatalos megjelenésnek, megdöbbentette a környezetét, amikor kitalálta, hogy 23 éves fiától származó vért használj, hogy "örökké fiatal legyen". A 47 éves Marcela Iglesias 86 000 fontot (43 millió forint) költött kozmetikai eljárásokra , és havi 780 fontot fizet wellness injekciókra, vitaminokra és krémekre az öregedés elleni harca keretében.

Azt állítja, hogy a 23 éves fia, Rodrigo vérének a használatával valójában "visszafordítja" az öregedési folyamatot. Az amerikai orvosi hatóságok azonban korábban figyelmeztették, hogy az ilyen típusú eljárásokat nem tesztelték szigorúan, és nem szabad "biztonságosnak vagy hatékonynak" feltételezni őket.

A magát "Human Barbie"-nak nevező anya azt is elárulta, Rodrigo azt tervezi, hogy a véréből a nagyanyjának is ad. Marcela, aki Los Angelesben él, azt mondta: "A vérátömlesztés a fiatal sejtek fenntartásának új korszaka a szervezetben, különösen, ha az a saját fiától vagy lányától származik. Amióta kipróbáltam az őssejtterápiát, elkezdtem jobban foglalkozni a belülről kifelé történő gyógyítással. Egy fiatalabb donor sejtjeinek számos előnye lehet, különösen, ha a donor a saját fiam. Jelenleg egy orvost keresek, aki elvégzi a kezelést Los Angelesben. Rodrigo nagyon tisztában van az eljárás végrehajtásával és minden előnyével. Izgatott az ötlet miatt, hogy a nagyanyjának is segítsen."

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága 2019-ben arra figyelmeztetett, hogy az olyan kezelések, mint „fiatal donorok plazmájának használata, nem estek át olyan szigorú vizsgálatokon, amelyeket az FDA általában megkövetel egy termék terápiás előnyeinek megerősítéséhez és biztonságának szavatolásához”.