Válassz egy fenyőfát: elárulja lelked rejtett titkait

Melyik fa tetszik neked a legjobban? Válaszd ki a képek közül, és megtudhatod, mi van a szívedben!

1. Nálad leggyakrabban kész tébolyda a karácsony, egy őrült nagy rohanás, mert mindent az utolsó pillanatra hagysz. Bár fontos számodra a családod, mégsem tudod teljes szívvel átadni magad az ünnepi hangulatnak, és nem tudod kimutatni a mélyebb érzelmeidet sem. Gondolkodj el azon, milyen trauma érhetett, hogy ez így alakult ki nálad.

2. Ahogy a mindennapokban, úgy karácsonykor is megteremted a bőséget. Figyelsz rá, hogy a családban és a szeretteid körében mindenki elégedett legyen. Otthonod szépen feldíszíted, és az ajándékokról is saját kezűleg gondoskodsz. Nagy figyelmet szentelsz az egész ünnepnek, minden részletet kidolgozol. Képes vagy mosolyt csalni mindenki arcára. Sőt ebben az időszakban a szegényekről is gondoskodsz. Ahol tudsz, ott segítesz.

3. Élsz-halsz az ünnepekért, mindenki igényét ki akarod elégíteni, egy percre sem állsz meg. Ugyanakkor magadra mintha éppen ezért nem lenne időd. Mindenkit magad elé helyezel, ami az ünnepekkor még talán el is fogadható, de te így élsz az év minden más napján is. Nem kellene feláldoznod magad. Viszont az is igaz, hogy a szeretteiddel töltött idő feltölt, és a mosolyukból táplálkozol.

4. Szó szerint a lelkedben kezdődik el az ünnep. Kreatív vagy, és már hónapokkal a karácsony előtt izgatott és lendületes. Lesed, miket lehet már beszerezni az üzletekben és milyen ötletet tudsz ellesni az internetről. Ha nem vagy anyagilag a csúcson, akkor is megoldod valahogy. De az ünnep nálad szent! Nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos számodra.

5. Évről évre irigykedve nézted, ahogy a barátaid, családtagjaid lelkesen tervezik és megteremtik a hangulatot az ünnepekre. Gondolkodnak azon, mi legyen a menü. Recepteket keresnek, válogatnak. De számodra valami hiányzik ahhoz, hogy teljesen felhőtlenül velük örülj és készülődj. Kívülről nézed az eseményeket. Engedd be a szívedbe ezt a pár napot és a meghittséget, akkor majd magától lépsz be a karácsony bűvkörébe. Ebben az évben végre menni fog!