Gulyás Gergely a Kormányinfón: Reális a béke esélye!

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Kormányinfót tartottak, ahol egyebek között szóba került a 2025-ös költségvetés, illetve az orosz-ukrán konfliktus is, azon belül a békekötés, fegyverszünet esélye.

Gulyás Gergely / Fotó: Bruzák Noémi

Az Origo is írja, hogy a Miniszterelnökség vezetője, Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor jelenleg a béke érdekében folytat tárgyalásokat a nagyhatalmi vezetőkkel. A tűzszünet megkötése után lehetnek csak béketárgyalások, a béke esélye reális az új amerikai adminisztráció alapján – itt természetesen arra gondolt Gulyás Gergely, hogy Donald Trump nyerte az elnökválasztást.

Gulyás Gergely elárulta, hogy a bukott szír elnök budapesti látogatásának álhírével is foglalkozott a kormány. Nemzetbiztonsági vizsgálat fogja kideríteni, hogy "hasznos idióták" terjesztették ezt az álhírt, vagy külföldi titkosszolgálatoknak dolgoznak az illetők.

Idén 10 százalék körüli reálbér emelkedés várható, Gulyás Gergely bízik benne, hogy ez jövőre is így lesz. Az is kiderült, hogy munkaerőhiány van a magyar munkaerőpiacon. Az egészségügyben több mint 3700 milliárd forint áll rendelkezésre jövőre, a tanári béremelés pedig 21 százalékos lesz jövőre – 2027-re az 1 millió forintot is elérheti a tanári átlagbér.

Gulyás Gergely elmondta, hogy 35 évre emelik a Babaváró hitel korhatárát.

Vitályos Eszter megosztotta, hogy az elmúlt két hétben 73 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások.