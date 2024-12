„Gyereket várok a mostohatestvéremtől – az emberek szerint ez undorító, de ő a mi kis karácsonyi csodánk”

Egy nő ugyanis arról számolt be, hogy hozzáment a mostohatestvéréhez, akivel most az első közös gyermeküket várják. A sztori megosztása után elképesztő gyűlöletcunami zúdult a fiatal párra, ez őket azonban egy cseppet sem zavarja, elmondásuk szerint ugyanis kisbabájukat az ő kis „karácsonyi csodájuk”.

Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

Az ausztrál párocska, Scarlet Vas és Tayo Ricci tinikorukban találkoztak először, szüleik ismerősök voltak, általuk ismerték meg egymást. Később pedig, amikor a szüleik randizni kezdtek már egyből azzal viccelődtek, hogy mostohatestvérek lesznek.

Ez pedig be is következett, majd nem sokkal később maguk is összejöttek. Az internet népét az is kiborítja, hogy Scarlet sokszor még most is „mostohatestvérként” hivatkozik a férjét a közösségi médiában, amikor pedig bejelentették, hogy első gyermeküket várják elképesztő népharag zúdult rájuk.

Ricci bébi, a mi karácsonyi csodánk

– írták a babát bejelentő videóhoz, amihez rengeteg komment érkezett.

Ez undorító, rokonok és házasok, és most már úton van a baba is

– írta például az egyik hozzászóló.

Ez a gyerek annyira el van cseszve

– idéz a The Sun egy másik kommentelőt.