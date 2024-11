Orbán Viktor: A magyar diplomácia száz éve nem volt olyan erős, mint most

Orbán Viktor a TV2 Tények műsorában adott exkluzív interjút a diplomáciai csúcsról és az amerikai elnökválasztásról. A miniszterelnök elmondta, az EU-csúcson elfogadták az európai versenyképességről szóló dokumentumot. Mint fogalmazott, Donald Trump – akit harcostársnak nevezett – győzelme intellektuálisan érdekessé tette a budapesti csúcstalálkozót. Trump is harcol azért, amiért mi harcolunk, tehát nem vagyunk egyedül.

"2025 szenzációs év lesz" / Fotó: Facebook

A magyar diplomácia száz éve nem volt olyan erős, mint most

- mondta Orbán Viktor.

Arról is beszélt, hogy a jövőhéten elkezdődik a költségvetés tárgyalása, és a béke költségvetését tudják benyújtani, így el tudják indítani a gazdasági akció tervet. Soha nem látott kisvállalkozásfejlesztési program indul, jön a munkáshitel, otthonteremtési program, megtarthatjuk a 13. havi nyugdíjat. Donald Trump győzelme pedig ehhez segítséget nyújt.

Szeretnék kötni Donald Trump elnök úrral egy nagy magyar-amerikai megállapodást

- tette hozzá Orbán Viktor.

A Budapesti Paktum legfontosabb pontja, hogy fél éven belül az energiaárak csökkentését eredményező döntéseket kell hozni.

2025 szenzációs év lesz

Jön a munkáshitel, a családtámogatást megkétszerezzük, a kis- és középvállalkozók tőkejuttatási programot kapnak - sorolta a miniszterelnök.

A Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésről azt mondta: ült a feleségével a konyhában, éppen teáztak, amikor megszólalt a kis Nokia, azt mondták Donald Trump szeretne vele beszélni - idézte fel a miniszterelnök. A választás eredménye kapcsán azt is megjegyezte, Amerikában is elegük van az embereknek a háborúból, a migrációból és a gender-kérdésből is. A demokrata kormány pedig pártolta ezeket, és ilyen közhangulat mellett ezért a kormányfő szerint látható volt, hogy veszteni fognak a demokraták. Hozzátette: az egész világ most arról spekulál, hogy Trump hogyan fogja elérni a békét.