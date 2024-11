Korábban már beszámoltunk róla, milyen követelései vannak a plus size méretű influenszernek. Jaelynn Chaney egy vancouveri utazási és életmód-tanácsadó, illetve plus size influenszerként is ismert. Korábban már kampányolt azért, hogy a méretesebb utasok kapjanak ingyen egy másik ülést is a repülőgépeken, majd a szállodákat vette össztűz alá.

Most azt követeli, hogy a repülőtársaságok ne kérjenek pluszpénzt azért, ha egy testesebb utas nagyobb helyet vagy akár pluszülést szeretne magának. Jaelynn Chaney felháborítónak tartja, hogy a pluszméretű utasok „kétszer kénytelenek fizetni ugyanazért a szállításért, amelyet bárki más csak egyetlen jeggyel kap” – mondta a TikTok e heti videójában. „Ez nem arról szól, hogy többet adjunk a kövéreknek, hanem az alapvető szükségletek kielégítéséről.”

Úgy véli, az Egyesült Államoknak át kell vennie az „egy személy, egy viteldíj” kanadai politikáját. A kanadai kormány 2008 januárja óta törvénybe iktatta az egyszemélyes viteldíj politikáját. Ott le kell adni a testtömeget, a magasságot, a BMI-indexet a testesebb embereknek – mindezeket orvos által aláírva. És ha a vizsgálóbizottság úgy dönt, akkor nem kell pluszdíjat fizetniük egy újabb ülésért.

„És ne feledjük, a légitársaságok ülései évről évre csökkennek, ami még nehezebbé teszi azoknak a dolgát, akiknek már így is több helyre van szükségük. Minden plus size utasnak extra szabad ülést kell biztosítani, vagy méretüktől függően akár két-három ülést is, hogy megfeleljenek igényeiknek és biztosítsák a kényelmét a repülés során.”

A kommentelők azonban nem értettek egyet Chaney kirohanásával, és az egyik ezt írta: „Ha elfoglalsz két helyet, akkor senki más nem vásárolhat jegyet, hogy ott üljön, ezért fizetni kell érte.”

Egy másik elégedetlen hozzászóló ezt írta: „Ha valaha elég nagy leszek ahhoz, hogy két ülésre legyen szükségem, ez lesz az ébresztőm, hogy ideje lefogynom.”