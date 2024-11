Meghan Markle érzelmi válságban van, most bármire képes

Meghan aprólékosan összeállította a kedvenc dolgaiból válogatott ajándékcsomagokat, és persze rengeteg lekvárral is készül. Meglepetéseit elküldi Hollywood ismert embereinek. Bár kétségtelenül az amerikai Riviera Orchard márkájának népszerűsítéséről van szó, ugyanakkor a jó szándék terjesztéséről is, és arról, hogy megpróbálja emlékeztetni az embereket arra, hogy van egy érzékenyebb oldala is. Karácsony közeledtével Meghan úgy látja, hogy ez a tökéletes alkalom arra, hogy megpróbálja újraépíteni a kapcsolatait, és eltökélt szándéka, hogy 2025-öt ne negatívumokkal körülvéve kezdje