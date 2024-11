Izgalmas kijelentés: ez a hozzáállás hozza a legtöbb profitot

Ez egy nagyon modern munkáltatói hozzáállás, de mára kiderült, hogy ez hozza a legtöbb profitot is. A családbarát cégek jól működtek a Covidban, mert jól működik náluk a távmunka, találnak munkaerőt akkor is, amikor pedig hiány van belőle, mert egy emberséges munkahelyre szívesen elmegy bárki dolgozni. A családbarát cégek nyereségesek a gazdasági válság közepén is, mert eredetiek és innovatívak, gyorsan tudnak alkalmazkodni. Cél az, hogy minden munkahely legyen családbarát, már a felvételin nyugodtan elmondhatja a dolgozó, hogy hány gyereket szeretne és mikor. Akkor Magyarországon lesznek a legjobb munkahelyek világszerte, sőt Magyarországon lesz a legjobb munkaerő is, hiszen itt vannak a legjobb munkahelyek