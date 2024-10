Terhesnek hitték a nőt a nagy hasa miatt: kiderült, ritka betegséggel küzd

Egy ápolónő a nagy hasa miatt úgy nézett ki, mintha terhes lenne, ám ez csupán egy ritka betegségnek volt köszönhető. Az állapota miatt képtelen volt nagyvécézni is.

Ritka betegséggel került kórházba egy nő Fotó: Pexels (Illusztráció)

Courtney Ingham nyolc hónapja szenved extrém puffadástól és székrekedéstől, és csak háromhetente egyszer tudta elvégezni a nagy dolgát a vécén. A 21 éves nő elmondta, hogy naponta szedett hashajtót, próbálta növelni a rostbevitelt és fekete kávét inni, de semmit sem használt.

A betegségéről sokkoló fotók is készültek, amelyeken látható volt, hogy a hasa annyira feldagadt, hogy úgy nézett ki, mintha várandós lenne. Courtney elárulta, hogy hallott egy „pukkanást”, és észrevette, hogy vérzik, és miután lefotózta az érintett területet, rájött, hogy a végbélsérve és végbél-süllyedése van.

Az NHS szerint ez akkor következik be, amikor a végbél nem kap elegendő támasztékot, és ez azt eredményezi, hogy a beteg nehezebben tudja elvégezni a dolgát a vécén. A nő már két műtéten is átesett, hogy megpróbáljanak segíteni a panaszain, de eddig egyik sem hozott enyhülést, és most szakorvosi kezelésre vár.

Nagyon nehéz volt. A nyolc hónapot megelőzően olyan ember voltam, aki rendszeresen járt vécére, akár naponta háromszor is. Aztán észrevettem egy kis puffadást, ami nagyon aggasztó volt, és aztán arra gondoltam, hogy a bélműködésem masszívan megváltozott. Magát a fájdalmat nagyon nehéz volt kezelni. Állandóan beteget jelentettem a munkahelyemen. Egyik nap még jól voltam, a következő percben pedig már nagyon-nagyon rosszul éreztem magam

- idézi a Mirror Courtney szavait, aki mindenkit arra bátorít, hogyha esetleg valamilyen változást tapasztalnak a bélműködésükben, akkor azonnal forduljanak orvoshoz.