Kettős tragédia Gyomaendrődnél: szívszaggató dolgot kér az elhunyt horgászok családja

Mentők, rendőrök és tűzoltók rohantak kedden (október 22.) kora délután Gyomaendrődre, miután bejelentés érkezett, miszerint a Hármas-Körösön lebegő lakócsónakban vélhetően tragédia történt, ugyanis a bent ülő horgászok egyike sem ad életjelet magáról.

A horgászok egy gázüzemű tűzhelyet indítottak be a lakóhajón – Fotó: Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Így próbálták megmenteni a horgászok életét

Információink szerint egy arra horgászó férfi szúrhatta ki, hogy nagy a baj, ő értesítette a hatóságokat is. Ő megpróbált segíteni a csónakban ülőkön, és igyekezett is a partra vontatni a ladikot, amit a helyszínre rohanó tűzoltóság fejezett be:

„Kedden délelőtt érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, hogy a Hármas-Körösön, Gyomaendrődnél egy lakócsónakban ketten tartózkodnak, ám nem adnak életjelet magukról. A gyomaendrődi és a szeghalmi tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen lévők partra vontatták a járművet” – közölte a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Bent két, negyven év körüli férfit találtak, akiket a parton, bár megpróbáltak megmenteni, de minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült visszahozni őket az életbe. Hamarosan kiderült, hogy a tragédiát egy gázüzemű tűzhely okozhatta, amit a férfiak bent indítottak be:

A lakócsónakban egy gázüzemű tűzhely működött, amely elhasználhatta a lakótér levegőjét, a bent lévő két ember életén a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már segíteni. A tragédia pontos okát és körülményeit a hatóság vizsgálja

– fűzte hozzá a katasztrófavédelem, akik hozzátették: szén-monoxid-érzékelő használatával a hasonló tragédiák elkerülhetők, az érzékelők időben jeleznek, amikor még van idő cselekedni, menekülni. Információink szerint a két férfi kétnapos horgásztúrára indult el a félhalmi kikötőből, azonban az első nap után megtörtént a baj.

Tapasztalt pecás volt a két férfi

Egy ismerősük hozzátette, hogy mind a ketten régóta horgásztak, ismert arcai voltak a közeli horgásztanyáknak, nem véletlen, hogy a páros nem is bérhajóval, hanem saját lakócsónakjával ment ki a vízre. Haláluk híre ezért minden pecást mélységesen megrázott, akik közül többen azt is végignézték, ahogy barátaik életéért harcolna a mentősök.