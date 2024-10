Iszet boszorkány felfedte, így szabadítunk el óvatlanul sötét erőket

Hiszed vagy sem, komoly jelentősége van a mágia és az alkohol kapcsolatának, ugyanis még a legminimálisabb mennyiség, akár egy korty bor is képes befolyásolni a mágia hatását negatív értelemben. Ráadásul igaz ez arra is, aki végzi, és arra is, aki számára csinálják. Sőt, nemcsak a nagyobb mágiáknál van jelentősége, hanem a legkisebb mágikus rituáléknál, sőt az energetikai gyógyításnál is – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Jobb óvatosnak lenni! (Fotó: Iszet boszorkány(

Károsítja az egészséget

Vegyük sorra, mik lehetnek a valós veszélyek spirituálisan és energetikailag, amiknek köszönhetően érthetőbbé válik, miről is van szó pontosan. Amennyiben valaki siker mágiát akar végezni vagy végeztetni, és esetleg alkoholt fogyasztott, akkor megváltozik a gondolkodása és akarata, előfordulhat, hogy bátrabb vagy netán agresszívebb lesz. Emellett nem a megfelelő energiákkal fog dolgozni, vagyis akár a tudta nélkül, a démoni oldalt szólítja meg. Emiatt teljesen rossz irányba viszi el a mágiáját vagy rosszabb esetben akár igen rövid időn belül rombolja azt az élethelyzetet, amire végezte a siker mágiát. Ha pedig ehhez a helyzethez kapcsolódnak emberek is, akkor sajnos az övékét is olyan arányban rombolja, mint amilyen mértékben kapcsolódnak ahhoz, akinek a mágiát végezték. Az egészen biztos, hogy az adott élethelyzetben a poklot éli majd meg, ráadásul az is tény, hogy minden ilyen helyzetben az egészséget is károsítja. Hiszen a negatív energia ezen a téren hat a legjobban, méghozzá azért, hogy az illetőnek így lehetősége se legyen kimászni a gödörből.

Mindkét félre negatívan hat

Mi van abban az esetben, ha az iszik, aki a szertartást végzi vagy éppen alkoholos befolyásoltság alatt van, akinek a mágiát végzik? Természetesen ebben az esetben is mind a két félre negatívan hat bármilyen olyan szertartás, még akkor is, ha jó szándékból, és csakis pozitív esetre végeznek - írja a Fanny magazin. A szakember hangsúlyozta, hogy semmilyen mágiát, szertartást, de még csak a legkisebbet sem szabad alkoholos befolyásoltság alatt csinálni. Hozzátette, a mágia megkezdése előtt pár nappal kerülendő az alkohol egészen a mágia folyamata utánig.