Így gyalázzák az angol szurkolók a magyarok kedvenc kajáját

Zsíros kenyér fíling: a londoni gárda nyert 2-1-re az Üllői úton, de a szurkolóknak nem az idegenben töltött 90 perc maradt meg az emlékeikben. Hanem a Fradi kultikus étele, ami nélkül meccs nem kezdődhet és nem végződhet: ez pedig a franzstadti zsíros deszka, vagyis a zsíros kenyér. A britek saját, stadionbeli konyhájukhoz vannak szokva és ezt a magas fokú szolgáltatást várják el az ellenfél büféseitől is – próbálja az angolok fintorgását megmagyarázni a Daily Mail.

Az angol szurkolók által utált zsíros kenyér Fotó: Twitter

A londoni stadion séfjei ötcsillagos menüvel várják mind a 62 ezer szurkolójukat. Mi kapható ott? Például garnélás szendvics, bazsalikomos pesto és különleges, fenyőmagos ravioli, olasz paradicsomszósszal.

A britek ezek után szembesültek a tradicionális magyar focikajával, a lilahagymás, disznózsíros kenyérrel.

Ez mi a f..sz 0,85 fontért? Ez még Angliában is túlárazottnak számítana.

Hogy néz ki? Egy gyerek készítette?

Tették fel ezeket, és az ezekhez hasonló kérdéseket.

Az angolok eleve nem tudják mire vélni, hogy a magyarok miért esznek pusztán önmagában zsírt.

Egy gyönyörű és ízletese pesto. Ehhez hasonlót árulnak a londoni stadionban Fotó: mindmegette.hu

Már korábban is írtak a magyar meccsek elmaradhatatlan kellékéről, akkor egy másik magyar stadion készletét elemezve. Az angol drukkerek a zsíros kenyeret be is válogatták a világ legrosszabb, stadionban kapható kajái közé. Nyilván ez ízlés kérdése, de tény: a társaság illusztris. Ott van például a vietnámi Haiphong húsos szendvicse és az angol Wycombe Wanderers sápatag virslis kiflije. Valóban, egyik sem mutat valami jól a szurkolók által készített fotókon.