Életveszélyes állapotok Józsefvárosban, leomlott egy fal

Ijesztő dolog történt október 15-én délelőtt Budapest VIII. kerületében, a Szilágyi utcában – tudta meg a Metropol. Lapunk információi szerint több autóra is tégla hullott az életveszélyes, omladozó tűzfalból, de sokkal nagyobb baj is történhetett volna! Mi van, ha valakinek a fejére esik egy tégla?

Az életveszélyes omlás több méteren át veszélyeztette a járókelőket Fotó: BS/Metropol

Az életveszélyes falszakaszhoz hasonló több is van a kerületben, azon a környéken is. Az első omlások alkalmával csak a szerencsén múlt, hogy senki nem sérült meg, ugyanakkor komoly következményei lehettek volna, ha valakinek a fejére esik akár csak egyetlen tégladarab is abból a magasságból.

A tűzfalból több tégla is az utcára hullott Fotó: BS/Metropol

A helyszínen, a romok egy részének eltakarítása után készült képeken is jól látható, hogy a veszély nem múlt el, ugyanis még mindig omladozik a fal, melyből újabb darabok hullottak a közeli tetőrészre, majd a utcára, ahol egyébként járókelők közlekednek.

A lehulló kövek több autóban is kárt tettek. Belegondolni is rossz, mi lett volna, ha emberre zuhannak! Fotó: BS/Metropol

Ehhez nagyon hasonló esetekről már többször beszámolt lapunk, többek között Józsefvárosban arra panaszkodtak a helyiek, hogy omladozó falak és patkányok között kell éljék mindennapjaikat. Ferencvárosban is lehetett hallani omladozó falakról, főként a Haller utca és a Drégely utca környékén.