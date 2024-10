Dömötör Csaba: Magyar Péter szembemegy Magyarország alapvető érdekeivel

Dömötör Csaba azt írta közösségi oldalán, hogy a tiszások múlt héten Strasbourgban szavazatukkal erősítették meg a migrációs paktumot, többletforrásokat adnának az LMBTQ-propagandára, és még amellett is kiálltak, hogy Magyarország továbbra se kapja meg a neki járó uniós forrásokat. "De ezzel még nincs vége a sorozatnak" - figyelmeztetett.

Dömötör Csaba – Fotó: Bodnár Boglárka

Mint emlékeztetett, a múlt heti plenáris ülésen azt is megszavazták, hogy az EU új bevételi forrásokat vezessen be, részben a tagállami bevételek rovására. Ezzel tehát a brüsszeli bürokrácia pénzügyi mozgásterét növelnék, a kormányokét meg csökkentenék. Így néz ki a szuverenitáskorlátozás a gyakorlatban, most épp a költségvetés terén.

Hozzátette, minősítő körülmény, hogy a Tisza által megszavazott előterjesztés úgy érvel, azért van szükség újabb uniós bevételekre, mert el kell kezdeni törleszteni a Covid idején felvett gigahitelt.

Azt a gigahitelt, amelynek rá eső részét Magyarország még mindig nem kapta meg.

– fogalmazott, hozzátéve, ide vezet, ha az uniós vezetők számolatlanul öntik a pénzt a háború feneketlen kútjába.

A hiányzó összegeket vagy máshonnan kell elvenni, vagy fokozni kell a pénzbeszedést. Ezért csökkentenék az agrártámogatásokat, ezért tartanak vissza kifizetéseket, és ezért akarnak új bevételeket a tagállamok rovására. Nem éppen pirinyó összegekről van szó, Ursula von Der Leyen most éppen további 35 milliárdos összeggel támogatná a háborút, ami 14 ezer (!) milliárd forintnak megfelelő összeg

– nyilatkozta Dömötör Csaba. Hozzátette: a Tisza Párt ennek a politikának minden elemét támogatja, síppal, dobbal, szavazattal, vagy éppen azzal, hogy állva tapsolnak Ursula von der Leyen háborús javaslatai után.

Amikor Magyar Péter arról beszél, hogy „nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani”, az így néz ki a gyakorlatban. Amikor a brüsszeli delegáció vezetője arról beszél, hogy az európai néppárti irányvonalhoz igazodni „egyfajta kötelesség”, az pont így néz ki a gyakorlatban – mutatott rá.

"Von der Leyen és Manfred Weber jelölésének és politikai ölelésének ára van. Egy olyan politika, amely számos és meghatározó pontokon megy szembe Magyarország alapvető érdekeivel. Lyukas zászlóra hivatkoznak, de tégláról téglára bontanák le Magyarország szuverenitását. Láttunk már ilyet, és ezután sem fogjuk szó nélkül hagyni" – zárta sorait Dömötör Csaba.