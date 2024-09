Horrorbaleset Zalabéren: több métert zuhant motorjával Helga

Mentők, rendőrök és tűzoltók rohantak fejvesztve szombaton, szeptember 21-én délután, a 7361-es útra, a Bérbaltavár és Zalabér közötti szakaszra, miután brutális balesetet szenvedett egy motoros. Információink szerint a negyvenes éveiben járó nő éppen egy S-kanyarban hajtott a motorjával, amikor elveszítette uralmát a gép felett, lesodródott az útról és a szalagkorlátnak csapódott.

A motoros a kórházban halt bele a súlyos fejsérüléseibe. Helgát most százak gyászolják Fotó: unsplash (illusztráció)

Lesodródott az útról és árokba rohant egy motorkerékpár a 7361-es úton, Zalabér közelében. A balesethez a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók vonultak. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Úgy tudni, hogy a baleset után a nő több métert zuhant, végül pedig a betonra esett. A horrorzuhanást azonban még túlélte, így a helyszínre azonnal odasiettek a mentősök is, akik először a helyszínen próbálták stabilizálni a súlyos koponyasérülést szenvedett nő állapotát, végül pedig mentőhelikopter vitte kórházba. Bár az orvosok mindent megtettek érte, a nő végül a kórházban életét vesztette.

Információink szerint a balesetben elhunyt B. Helga gyakorlott motoros hírében állt, a nőt jól ismerték társai, akik szerint Helga profin kezelte a gépet már hosszú évek óta. Információink szerint a nő nem csak a motorozásban volt profi, de az üzleti életben és a sportban is: Szombathelyen egy natúr gyógynövénybolt vezetője volt, emellett aktívan futott, még versenyzett is, több megmérettetésen is indult. Helgát most százak gyászalják, a barátokon és a családokon kívül a motoros közösség is.