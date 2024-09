Mást ígért a kampányban: Magyar Péter nem jár be a munkahelyére, de a 4 milliós brüsszeli fizetést felveszi

A június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásokat megelőzően Magyar Péter azzal haknizta körbe az országot, hogy a Tisza párt képviselői minden körülmények között be fognak járni a munkahelyükre, azaz az Európai Parlamentbe. Ehhez képest Magyar már az első munkanapján megszegte ezt az ígéretét, amikor nem jelent meg az EP Alkotmányügyi Bizottságának (AFCO) legeslegelső szerdai ülésén, holott nem csak tagja, hanem alelnöke is a testületnek.

Magyar Péter az első munkanapján távol maradt a brüsszeli munkától.

Magyar Péter számtalan alkalommal kihangsúlyozta a kampány során, hogy a többi magyar EP-képviselővel ellentétben a leendő tiszások minden ülésen és szavazáson részt vesztnek majd az Európai Parlamentben, ahol érdemi munkát fognak végezni - ezért érdemes rájuk szavazni. Többek közt az EP-listavezetők köztelevízióban rendezett vitáján is kijelentette:

„A Tisza párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és önöket fogják képviselni.”

A videóban 16:23-tól beszél erről Magyar Péter:

A hangzatos ígéretből aztán nem lett semmi: Magyar már az első adandó alkalomkor távol maradt a munkahelyétől. Az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) szerdán tartott első rendes ülésén a Tisza párt listavezetőjének széke látványosan üresen maradt az elnöki pulpituson, holott ő a testület 4. alelnöke. Mindeközben a bizottság többi alelnöke és az elnöke meg tudott jelenni az ülésen. (A munkakerülő Magyar Péter szembetűnő távolmaradása visszanézhető az Európai Parlament honlapján.)

Magyar Péter távolmaradását feltehetően az indokolta, hogy szerdán ádáz kommentháborút kellett vívnia Lázár János építési és beruházási miniszterrel a Facebookon, ezért nem tudott kiutazni Brüsszelbe...

Az Alkotmányügyi Bizottság első rendes ülésének helyet adó „konzultációs terem” dugig volt emberekkel, egyedül Magyar Péter hiányzott. (Forrás: Anthony Smith francia EP-képviselő, X)

Magyar Péter egyébként nem először bukik le azzal, hogy totálisan szembe megy kampányígéreteivel. A Tisza párt elnöke korábban számtalan alkalommal kijelentette, hogy nem veszi fel az Európai Parlamenti mandátumát, most mégis EP-képviselő. Ahogy azt is megígérte, hogy megválasztása esetén eltörli a mentelmi jogot, most mégis e mögé bújik a diszkó-botrány miatti felelősségre vonás elől.