Durva, mi jön a kánikula után, de az is kiderült, milyen lesz a tél

Az AccuWeather előrejelzése szerint egészen szeptember 7-ig (szombat) marad a 30 fok feletti nappali és a 20 fok közeli éjszakai hőmérséklet. Akkor azonban egyre gyakoribbá kezdenek válni a záporok, zivatarok, melyek a hőmérséklet csökkenésével de párássá teszik a levegőt, ezzel növelve a hőérzetet, és durva viharokra is számíthatunk, mert a szél is egyre erőteljesebb lesz. De jó hír, hogy ezek az esők már egyre jobban felfrissítik majd a levegőt, és minden bizonnyal a növényvilág számára is felüdülés lesz majd a csapadék, ami szeptember második hetében érkezik.

Némi lehűlés várható Fotó: Köpönyeg

Az időjárás-előrejelző modell szerint az átlagosnál enyhébb és szárazabb tél vár egész Európára, ráadásul nagyobb mennyiségű hóra maximum a skandináv országokban lehet számítani. Vagyis minden jel arra utal, hogy idén is elmarad a fehér karácsony, ugyanis ECMWF európai előrejelző modell szerint hazánk is azon régiók között van, amelyben a szokottnál is melegebb, szárazabb és hómentes lesz a tél időjárása, mely az éghajlati változásoknak tudható be.

Már lehet látni, hogy milyen időjárást tartogat a tél Fotó: pexels.com

