Nincsenek szavak: újabb Nostradamus-jóslat vált valóra

Borzasztó természeti csapás sújtotta a napokban Ázsia több országát is. Kínában és Indiában is hatalmas áradások törtek ki, amelyekben legalább 200 ember veszítette életét, és több mint 200 eltűnt személyt még mindig keresnek a hatóságok. A katasztrófát a szélsőséges időjárás, a nagy meleg, és a heves viharok okozták, az árvizek mellett ráadásul földcsuszamlások is történtek, amelyek elpusztították a termést. A sorscsapás váratlanul érte az ázsiaiakat, azonban volt egy ember, aki előre látta, hogy mi következik. Michel de Nostredame, vagyis Nostradamus 1555-ben a Les Prophéties című könyvében megjósolta, hogy 2024-ben szörnyű áradások lesznek.

A médium előre látta, hogy hatalmas áradások lesznek 2024-ben (Fotó: pixabay – Képünk illusztráció)

A DailyStar számolt be róla, hogy Nostradamus 2024-es évre tett jóslata ezzel egyértelműen beteljesedett. A 2024-es látomása ugyanis a következő volt:

A száraz föld még jobban kiszárad, és hatalmas áradások lesznek, ha ez megtörténik

– írta Les Prophéties című művében a látnok.