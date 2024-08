„A férjem már 3 hónapja csal – a szeretője férjével vad bosszút állunk rajtuk”

A megcsalás az egyik legfájdalmasabb dolog egy párkapcsolatban, főleg akkor, ha a partneredben annyi gerinc sincsen, hogy eléd álljon és őszintén beszéljen róla. Ehelyett hónapokon keresztül megy a hazugság, az átverés és a bizalom módszeres leépítése. Ez történt egy feleséggel is, aki rájött, hogy a férje hűtlen hozzá, sőt még azt is kiderítette, hogy kivel csalta meg őt a szívtelen férfi. Miután megtudta, hogy a férje szeretője is csalja a saját házastársát, a törött szívű feleség ördögi tervet eszelt ki, hogy bosszút álljon a hűtlen pároson.

Két házasság is véget érhet a hűtlenség miatt Fotó: Pixabay/Illusztráció

A DailyStar számolt be róla, hogy a közösségi médiában tűzvész gyorsasággal terjed a megcsalt nő története, aki a Twitter-oldalán hozta nyilvánosságra, hogy hogyan állt bosszút az férjén.

Nemrég jöttem rá, hogy a férjem már három hónapja szeretőt tart. Egy kis kutatás után megtaláltam a nőt is az Instagramon, és megláttam, hogy ő is házas. Ma este egy kis meglepetéssel készültem a számukra, ugyanis felkerestem a nő férjét, és leszerveztük, hogy este »véletlenül« a mellettük lévő asztalnál »randizzunk«, miközben ők a szomszéd asztalnál találkoznak. Fogalmuk sincs róla, hogy mekkora meglepetésben lesz részük, amikor meglátnak miket együtt.

A videó alatt több ezer kommentelő fejezte ki támogatását a nő felé, bár voltak néhányan, akik azt írták, hogy a legérettebb hozzáállás az lenne, ha csendben elválna a férfitól, és élné tovább az életét. A nő szerint azonban egy ilyen esetből nem tanulna semmit a két hűtlen ember.

