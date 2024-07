„Igazi trauma volt megtudni” – Felkavaró eredménye lett a DNS-tesztnek, teljesen összeomlott a nő

Végül sosem házasodtunk össze és nem lett gyerekünk, mert főiskolára mentünk és másfelé sodort minket az élet. Ennek ellenére ő volt az, akivel mindezt el tudtam volna képzelni, akár évekkel később is. Most beárnyékolja az egész kapcsolatunk emlékét ez az egész... Csak annyit mondok, hogy intim viszonyban voltam a féltestvéremmel. Igazi trauma volt megtudni. Most arra gondolok, hogy így bárki lehet a testvérem úgy, hogy nem is tudok róla.