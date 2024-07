220 év történelme veszhet el - Földig rombolhatják Buda legrégebbi éttermét - Galéria

Krisztinaváros egyik utolsó gyöngyszeme a Márványmenyasszony. Története egészen a 18-19. század fordulójáig nyúlik vissza. Ekkor még utcanevek sem voltak, így a tájékozódást a házszámok és a cégérek segítették. A Márvány utca az étteremről kapta a nevét.

A Márványmenyasszony 1836-ra már Buda legnépszerűbb vendéglátóhelyévé nőtte ki magát Fotó: Magyar Múzeumok

A Márványmenyasszony 1793-ban nyitotta meg kapuit, de ekkor még Böhm József szőlősgazda borkiméréseként. Harapnivalót még nem kínált, csak bort lehetett itt vásárolni. Étteremmé a következő tulajdonosa, a híres bortermelő Sulzberger család alakította át. Hamar nagyon népszerű hely lett Buda és Pest fiatalsága körében, ahol rendszeresen rendeztek táncmulatságokat. 1836-ra már Buda legfelkapottabb vendéglátóhelyévé nőtte ki magát, és folyamatosan működött a későbbi viharos történelmi események időszakában is.

A hely két legfőbb ismérve az ízletes magyaros konyha és a remek táncmulatságok voltak, amiről a profi zenészek gondoskodtak. A következő évtizedekben többször is tulajdonost cserélt a Márványmenyasszony. Az első világháború után az 1920-as években a gazdaság helyreállásával a vendéglátás ismét fellendült. Az éttermet ez idő tájt a sült liba és a májusi borok Mekkájaként is emlegették. A II. világháborúban 1944 telén a Márványmenyasszony épülete megsérült és a háborút követően államosították.

Imádták a korabeli celebek

A Márványmenyasszonyban számos híresség is megfordult. Széchenyi István 1836-ban a templomi esküvő után itt tartotta meg a lagziját. A következő tulajdonosa, Boros Gyula még 1843-ban is büszkén mutogatta a vendégeinek azt a bontatlan üveg bort és kőkorsót, amit az esküvő óta őrizgetett. Néhány évre rá 1845-ben korának legnagyobb nőcsábásza, Wesselényi Miklós is itt tartotta a lakodalmát.

Az 1843-ban épült Budai Színkör közelségének köszönhetően számos híresség fordult meg az étteremben. Az előadások után az este legtöbbször itt folytatódott. Blaha Lujza, Fedák Sári, Honthy Hanna is rendszeres vendége volt a Márványmenyasszonynak, ami a pesti írók köreiben is népszerű hely volt. Megfordult itt Jókai Mór, a főváros társadalmi elitje, politikusok, tudósok és művészek is egyaránt. Feszty Árpád festőművész az étterem egyik törzsvendége volt. De gyakran látogatott el ide Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső és Kafka Margit is.