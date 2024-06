Mi lenne, ha most kéne a szóbeli érettségit megcsinálnod? Derítsd ki! – Kvíz

Az írásbeli érettségi után már megkezdődtek és javában zajlanak a szóbeli érettségi vizsgák. A végzős középiskolások és mások emelt szinten már le is tudták ezeket június 5. és 12. között, míg a középszintű szóbeli érettségi vizsgák június 17-én kezdődtek el és egészen július 3-ig tartanak – tanintézménytől függően. Örök kérdés, hogy sok-sok évvel az érettségi megszerzését követően, felnőtt fejjel ki hogyan teljesítene a megmérettetésen. Ha érettségiztetni nem is tudunk, azért egy általános műveltségi kvíz segítségével a Metropol olvasóinak is lehetőséget biztosítunk arra, hogy kiderítsék: mennyire emlékeznek még a középiskolákban tanultakra. Lássuk!