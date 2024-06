Döbbenetes látvány fogadja az újpalotaiakat, mikor kilátogatnak a Szilas-tóhoz

Nem vagyok szakember, de évek óta látom, hogy halmozódik fel a szerves anyag a tóban, s rohad bele. Nincs és nem is lehet már nádvágás. Nincsenek erek, források, amik friss vízzel táplálnák, így a vízfelülete csökken. A nád, bedöntött fák, lehulló levelek, mind mind halmozódnak, rohadnak, így sötétedik be évek óta a vízfelület, s nyáron a nagy melegekben elég zavaros is sajnos