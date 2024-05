„Azt hittem, sztrókom van!” - ijesztő betegségéről számol be Bettina

Bettina borzasztóan megijedt, amikor észrevette, hogy lebénul arcának bal oldala, mert azt hitte, hogy sztrókot kapott. Azonban kiderült, hogy egy ritka és jó esélyekkel kezelhető betegségben, az úgynevezett Bell-féle parézisben szenved.

Ritka betegségben szenved a fiatal lány Fotó: pexels.com

A Bell-féle parézis, vagyis az arc bénulása az arc izmait mozgató idegek károsodása miatt alakul ki. A betegség következtében az arc teljesen aszimmetrikussá válik, a beteg arckifejezése pedig eltorzul. Ahogy a legtöbb betegnek, így Bettinának is nehezére esik az ajkak és a szemhéjak mozgatása, ami borzasztóan megnehezíti a mindennapjait.

Azt hittem, sztrókom van! A Bell-féle parézis egy ideggyulladás, melynek következtében a hetedik agyideg részlegesen lebénul

— kezd mesélni TikTok-csatornáján Bettina, aki igyekszik pozitívan hozzáállni betegségéhez, és bár még nem szokta meg új helyzetét, képes akár viccelődni is: ingyen botoxnak nevezi betegségét, hiszen a lebénult bal arcán nincsenek ráncok.

A betegség következtében lebénult a homlokom, lebénult a bal szemem, amit nem tudok lecsukni és a számnak a bal oldala, így nehezen artikulálok és a mosolygás egészen féloldalas

— sorolja nehézségeit Bettina, aki számára nehézkessé vált az evés és az ivás, ráadásul a betegek nagy részénél megváltozhat az ízérzékelés, sőt szemszárazság is kialakulhat. Bettina egy kommentben leírja, erős állkapocs-fájdalommal indult, majd rá két napra jött a bénulás, ami a következő napokban tovább romlott. A fiatal lány egyelőre fizikoterápiára jár és szteroidot kap, ám orvosai szerint előfordulhat, hogy maradandó lesz jelenlegi állapota. Bettinát rengetegen biztatják a TikTokon: sokan arról számolnak be, hogy néhány hét-hónap alatt felépültek, de olyanok is vannak, akiknek több tünete megmaradt.

"Nekem is volt. 3 hétig tartott a felépülésem."

Velem is ez történt. Nem gyógyultam meg teljesen. A mimikám gyengébb lett a bal oldalon.

"Fütyörészni akartam a gyerekeimnek, de nem sikerült. Ijesztő volt."

Bettina mindent megtesz a teljes felépülés érdekében, sőt abban bízik, betegsége által még jobban megismerheti saját magát.