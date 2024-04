Újra akcióban az álmentős csaló: most azt állítja, gyerekeket gyógyító terapeuta

Korábban többfajta csalás miatt is a rendőrség látóterébe került a budapesti születésű K. Krisztiánt, de úgy látszik, hogy a férfit ez sem tántorította vissza attól, hogy pénzt csaljon ki másoktól. Évekkel ezelőtt álmentősnek hazudta magát, akkor milliókat akart kicsalni több embertől is – azt hazudta, hogy mentőállomásra gyűjt. Most pedig azt állítja: állatokkal gyógyító, gyerekeken segítő gyógyterapeuta.

A férfit korábban a rendőrség is körözte Fotó: Ripost

Álmentősnek adta ki magát a férfi

Még 2020-ban a férfi mentőtisztnek adta ki magát és azt hazudta áldozatainak, hogy sok tapasztalata van az eltűntek keresésében. Áldozatainak mindig a Facebookon írogatott, volt, hogy egyszerre több álprofilról is. Több üzleti tervvel is előállt azoknak, akiknek elnyerte a bizalmát. Ezek között az ötletek között volt például egy olyan adatbázis, amely elősegítené az eltűnt emberek megkeresését vagy az a mentőközpont, amit létrehozott volna. Ehhez azt kérte áldozataitól, hogy vegyenek fel helyette 110 millió hitelt egy uzsorástól. Krisztián azt mondta, hogy kinézte az ingatlant is, amire kellene neki a pénz, de neki hitelt nem adnak, így áldozatainak kellene felvennie azt, cserébe pedig intézményvezetői pozíciót kínált. Miután ellenkezni kezdtek a kiszemeltjei, haragra gerjedt és üvölteni kezdett velük. Végül, évekkel ezelőtt lopásért körözést adtak ki ellene és letartóztatták, a károsultjai ekkor tudták meg a valódi nevét, ugyanis a férfi erről is hazudott nekik.

A férfi álprofilján ilyen félrevezető információkat közöl magáról Fotó: Facebook

Most nyuszikkal akar terápiát tartani

Úgy látszik K. Krisztián praxist váltott, felhagyott – vagy csak szünetelteti – az álmentős foglalkozását, de maradt az egészségügynél. A férfi több Facebook- oldalon is azt hirdeti magáról, hogy Aktív Nyuszifarm és Gyermek Rehabilitációs Központot szeretne létrehozni, ahol viselkedésproblémás, figyelemzavaros, autista, ADHD-s gyerekeket, felnőtteket lát szeretettel.

Ám ehhez befektetőkre van szüksége. Állítja, hogy több farmja van, amin már állatokat is tart. Sőt, van olyan helyszín, amin már működik is a gyerekek rehabilitációja, de új és nagyobb helyet szeretne, de az pénzbe kerül. Továbbá arra is van lehetőség, hogy meghívják őt néhány nyuszijával rendezvényekre bemutatkozni. Információink szerint a férfi a Tizenegy Állatvédő Egyesületet is megkereste és partnerséget ajánlott nekik:

Tisztelt vezetőség! A mi intézményünk az Aktív Nyuszifarm és Gyermek rehabilitációs ház 1-2. Budapesten a 11. ker hegyvidéki részén tervezünk egy látogatóközpontot, egyébként egy Tömörkényi tanyán éljük mindennapi életünket simogatható állatainkkal. Törpe és házi nyuszik, kecskék és barik, 2 póni és 1 csacsi, valamint egy tucat kutyus és vad cicus között élünk.

Tudunk- e együttműködni veletek? Asszisztált nyuszis terápiát is csinálunk. Tisztelettel K. Krisztián vezető.”

A férfi magát a posztjaiban is többféle titulusban hirdeti: sérült, ADHD-s, autista gyermekek terapeutájaként, nyúltrénerként és masszőrként, rehabilitációs szakemberként, rendezvények egészségügyi biztosításának a szakértőjeként és hivatalos egészségügyi oktatónak.

Az állatvédők beszámolója szerint korábban már meggyűlt a férfival a problémájuk, ugyanis állatokat vettek el tőle.

Az előző pucolása után hátrahagyott tucatnyi nyuszit információim szerint a valódi nyúlmentők »örökölték meg«, borzalmas állapotban, szóval egy fikarcnyi kétségem sincs, most mi lehet a tanyáján. Kaptunk több tippet, de nem találtuk egyik elhagyott viskóban sem, pedig nagyon szerettünk volna vele szót váltani, mert ezek már nagyon veszélyes vizek, amiknek kiadja magát, itt már gyermekekre is kiterjedt az őrülete a nyuszik után

– írták posztjukban az állatvédők. Tervezik, hogy feljelentést tesznek a férfi ellen.