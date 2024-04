Brutális baleset a Határ úton: taxisba csapódott egy kocsi a felüljárón, ez történt az utassal

A baleset a késő esti órákban történt április 23-án, kedden, a XIX. kerületi határ úton: úgy tudni, hogy egy, a felüljárón haladó autós megcsúszott, áttért a szembe jövő sávba, ahol egyenesen nekiment az ott haladó taxisnak.

A kocsi a szalagkorlátnak lökte a taxist, az utasa beszorult a kocsiba Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Információink szerint az éppen utast szállító taxi az ütközéstől nekicsapódott a szalagkorlátnak, méghozzá úgy, hogy a hátul ülő utas beszorult a kocsiba, és őt csak a tűzoltók tudták kiemelni:

Összeütközött két gépkocsi kedd este Budapesten, a tizenkilencedik kerületben, a Határ úti felüljárón, az Üllői út és a Kőér utca közelében. A karambol során az egyik autó a felüljáró szalagkorlátjának hajtott és átszakította azt. A baleset következtében egy ember az autóban ragadt, őt a főváros hivatásos tűzoltói kiemelték

– közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A taxisnak eltört a karja és a fejét is varrni kellett, kocsija totálkárosra tört Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Úgy tudjuk, hogy az átcsúszó kocsiban egy ember utazott. Nemcsak ő, hanem a taxit vezető férfi és annak hölgy utasa is megsérült. A helyszínről mindhármukat kórházba kellett szállítani:

A helyszínről három könnyebb sérültet szállítottak bajtársaink kórházba

– közölte lapunkkal az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, Udvardi-Lakos Luca.

Információink szerint a taxit vezető T. Györgyöt az eset óta kórházban ápolják, ugyanis több helyen is megsérült: az alkarja eltört, a fejét is varrni kellett, emellett autója, vagyis munkaeszköze is totálkárosra tört, úgy tudjuk, hogy a helyszínről tréler tudta csak elvontatni.

Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt az eset, többek szerint aznap kifolyt valami a felüljáróra, azon csúszhatott meg a taxisnak nekirohanó autós.