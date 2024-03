„Segítsetek a családon” – A temetésre is alig van pénze az elhunyt erdészfiú családjának

A borzalmas baleset március 8-án történt Derecske és Sáránd között, a 47-es főút 15-ös és 16-os kilométerénél, ahol egy kocsi és egy teherautó ütközött össze frontálisan.

A kocsiból szinte semmi sem maradt a baleset után (Fotó: Czinege Melinda / Haon)

Egyelőre nem tudni, hogyan történt a tragédia, ám az bizonyos, hogy a BMW teljesen összeroncsolódott: a szemtanúk beszámolója szerint a kocsi eleje szinte megsemmisült, az ajtók kitörtek, az autó pedig valósággal összegyűrődött. Nem csoda, hogy a kocsiban utazó két ember is beszorult a roncsba, mind a kettőjüket tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Úgy tudjuk, hogy egyikőjük életveszélyesen megsérült, koponya és mellkassérüléseket szenvedett. A kiérkező mentősök hosszú ideig stabilizálták az állapotát a helyszínen, mielőtt a mentőhelikopter kórházba szállította volna. Információink szerint jelenleg is élet és halál között lebeg.

A másik férfi életét a kiérkező segítség sem tudta már megmenteni, ő a helyszínen életét vesztette. A baleset áldozatát, a húszas évei elején járó K. Sándort azóta százak gyászolják, a férfit rengetegen ismerték a környéken.

Sándor azonnal meghalt, a családjának azonban a gyász mellett az anyagi gondokkal is meg kell küzdenie (Fotó: Czinege Melinda / Haon)

A férfi két éve végzett erdészként a helyi szakmunkás iskolában.

Biztos hallottátok, hogy K. Sándor, 2022-ben végzett erdész szakmunkás tanuló a 11.c osztályából, sajnálatos módon elhunyt egy tragikus autóbalesetben

– írták a megrendült ismerősök, akik most összefogtak a fiatal férfi összeroppant családjáért. Szerettei ugyanis a gyász mellett súlyos anyagi gondokkal küzdenek: imádott gyermekük temetésére is nehezen tudják előteremteni a pénzt. Ezért az ismerősök most mindenkit arra kérnek: segítsenek a családon:

Arra szeretnélek megkérni titeket, hogy a családja nehéz anyagi helyzetére való tekintettel, támogassátok a megfelelő összeggel a temetést

– kérik az ismerősök.