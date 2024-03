„Nyomtam, ami a csövön kifért...” – Mindenre elszánt fiú életét mentették meg a hős magyar rendőrök

Elképesztő történet, mindez Magyarországon. A Pest vármegyei rendőrkapitányság rendőrei éppen menetben voltak Ráckevén, amikor a rádióban azt harsogták: egy kamasz fiú öngyilkos akar lenni. Az édesanya kérte a rendőrök segítségét, miután gyermeke közölte vele, haragszik a világra, abból távozni akar, ezért leugrik a hídról. A rendőrök nem teketóriáztak, tekertek néhány fordulatot a kormányon, az ellenkező irányba kanyarodtak és beletapostak a gázba. Rogocz Zoltán Márk főtörzsőrmester vezetett, felcsapta a szirénát, talpával szinte már az aszfaltot nyomta, hogy el ne késsen Várhelyi Bernát Péter zászlóssal…

Mindenre elszánt fiú életét mentették meg a hős magyar rendőrök (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Nem tudták, mennyi időbe telt, mire a helyszín közelébe értek. Meglátták a korláton félig átmászott fiút, a főtörzs pedig kikapcsolta a szirénát, nehogy bezavarjon.

„Mindketten átmásztunk a korláton, alattunk csak a Duna hömpölygött. Azon a szakaszon kb. 3 méter mély, kövekkel, sodrással, sötétsége átláthatatlan. A fiú fél lábbal már a víz felett volt, nem engedhettük, hogy beleugorjon, vagy essen. Akkor nem, de odafelé tartva átsuhant a fejemen, nekem is van egy 14 éves fiam…” – teszi hozzá a zászlós.

„Az út közepén megálltam a kocsival, kipattantunk és elindultunk a srác felé. Feltettem neki egy kérdést, ám nem szóbeli válaszára adtuk a reakciót, hanem inkább az arckifejezésére. Az ugyanis sokkal beszédesebb volt, zavart tekintete egyértelművé tette, hogy itt bizony nem a lebeszéléssel fogjuk megoldani a helyzetet” – mesélt benyomásairól a főtörzsőrmester.

A másodperc töredéke alatt elkapták a fiú karját és a korláton át, és egy mozdulattal visszarántották a járdára. Egy kis idő elteltével a kamasz megnyugodott, utána beültették a kocsiba, majd mentőt hívtak hozzá, mivel továbbra is azt ismételgette, hogy „egy nagyon hosszú útra készül, itt akarta hagyni ezt a világot”.

A kapitányságra visszaérkezve érezték igazán a hős rendőrök, mekkora mázsányi súly gördült le róluk.

„Nyomtam, ami a csövön kifért, hogy időben odaérjünk” – emlékezett vissza Rogocz Zoltán Márk főtörzsőrmester a néhány nappal ezelőtt történtekre.

„Nekem is van egy ugyanilyen korú fiam…” – tette hozzá mondta Várhelyi Bernát Péter zászlós.

Mindketten állítják, a helyszínre zúzva csak az zakatolt a fejükben, hogy időben odaérjenek. Mi van, ha nem száguldanak elég gyorsan, mi van, ha pont akkor ugrik, amikor megérkeznek, mi van, ha nem tudnak segíteni… egy ilyen fiatal fiú, az nem lehet – egyre csak ezen pörögtek, az adrenalin meg az egekbe ugrott. Mégis higgadtnak kellett maradniuk, koncentrálniuk és ésszel fel nem fogható idő alatt kellett döntést hozniuk a mentés módszeréről. Nem tudták, jó döntés lesz-e, csak azt, hogy nem szabad hezitálni, azonnal cselekedni kell, ezért választották a lebeszélés helyett a keményebb, gyorsabb és határozottabb megoldást. Utólag bebizonyosodott, a lehető legjobb döntést hozták, amivel megmentettek egy gyermeket – írja Facebook-oldalán a Pest vármegyei rendőrség.