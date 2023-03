40 kilométer 20 perc alatt – Rendőri felvezetéssel kísértek kórházba egy vajúdó nőt Budapesten – Videó!

Nem mindennapi eseményről számolt be a rendőrség: Budapestig szántotta az aszfaltot két szentendrei rendőrautó közrefogva egy civil autót. Kivételesen azonban nem megállítani akarták, hanem biztonságosan a szülőszobába juttatni a benne ülő anyukát.

A rendőrök tövig nyomták a gázt, hogy időben a kórházba érjenek – Fotó: Illusztráció – Varga György/MTI

Egy pillanat alatt összepakoltak és kocsiba pattantak március 25-én délután azok a szentendrei rendőrök, akiktől egy aggódó leendő apuka kért segítséget. Az egyenruhások épp sebességet mértek egy Pest vármegyei településen, amikor egy fehér autó lefékezett a közelükben. A sofőr feleségét és születendő gyermekét féltette, az asszonynál ugyanis megindult a szülés – számolt be róla a police.hu. Az izguló páros próbált sietni, azonban a hétvégi forgalom lelassította tempójukat, és nagyon aggódtak, hogy nem érnek időben a kórházba. Ezért döntöttek úgy, hogy az út szélén szolgáló rendőröktől kérnek segítséget.

A rendőrök természetesen segítettek, amikben csak tudtak: amint engedélyt kaptak addigi feladatuk felfüggesztésére, összepakoltak és bevágódtak autóikba, feltolták a kék lámpát, a szirénát, és közrefogva a Fordot indultak a főváros felé. A beszámoló szerint az egyik elöl biztosította az utat, őt követte a vajúdó kismamát szállító férj, a konvojt pedig a másik rendőrautó zárta. Nem is jöhetett volna jobbkor a segítség, ugyanis még 40 kilométer állt előttük, az idő szorított, mihamarabb a szülészetre kellett érni.

A közlésből az is kiderült, hogy a legalább 50 perces utat 20 perc alatt letudták, útközben pedig még azt is elintézték, hogy az intézmény személyzetét ne érje váratlanul érkezésük. A kórházban az anyukát és a kisfiát is gondjaikba vették az orvosok és ápolók.