„A hátamon gyulladt ki a gép” – paramotorhoz kötve repüli be a világot Csaba

Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne használjuk ki minden értékes percét, unalmasan élni pedig nem érdemes – vallja Müllner Csaba. Az 1999 óta tetováló művész ma már az egyik leghíresebb magyar tetováló, emellett pedig olyan életet él, amiről sokan csak álmodunk. Búvárkodik, szabadtüdős merüléseket csinál, túrázik, repül, hamarosan pedig egy hajóra tervez költözni kutyájával és persze repülőjével. Csaba magát életművészként definiálja, ami nem is meglepő, tekintve, hogy minden pillanatot megragad arra, hogy megtapasztalja az élet igazi ízét.

Csaba egy motorral a hátán repüli be a világ legszebb tájait Fotó: Müllner Csaba

Mélységek és magasságok

Csaba egy percre sem tud megállni, folyton hajszolja az élvezeteket és az igazi életérzések megtapasztalását. Gyermekkora óta búvárkodik a legnagyobb mélységeket megjárva, barlangokat bebarangolva. De ahogy megtapasztalta a mélységeket, úgy a magasságokat is szerette volna. Eldöntötte, repülni fog, ráadásul nem is akármilyen eszközzel: paramotorral.

Elkezdtem kutatni a neten, melyik eszköz passzolna a legjobban ahhoz, amire vágyom és így találtam rá az akkor még elég újnak számító paramotorra. Egyszerűen megfogalmazva egy motor van a hátunkon és erre van bekötve egy siklóernyőhöz hasonlító motoros ernyő. Szerintem ez a legszabadabb eszköz. Kicsi, könnyű, elfér egy kisebb autó csomagtartójában, lehet vinni akár repülőn is és szinte bárhonnan felszállhatunk vele. Startoltam már vele parkolókból, kis szűk útról, kertből, hegytetőről, de tengerpartról is

– mesélt Csaba a gépről, amivel 3-5 órát lehet a levegőben tölteni és körülbelül 70-80 km/órás sebességgel repülni. Szerinte pont annak való ez a gép, aki magát a repülés érzését keresi. Az eszközhöz persze kell jogosítvány, kötelező biztosítás, orvosi alkalmassági, valamint be kell regisztrálni egy hivatalos klubhoz és vezetni kell a repült órákat is.

„Egész évben repülök, akkor is, ha fent -20 fok van. Ha nincs csapadék vagy nagy szél, akkor hetente legalább egyszer felszállok. A gép nélkül nyaralni nem is mennék, és ha a közeljövőben elindulok hajóval a világ körüli utamra, akkor is magammal fogom vinni" – mesélte Csaba.

Csaba a Gízai piramisok felett is repült, olyan szögből látva a csodát, ahogy csak keveseknek adatik meg Fotó: Müllner Csaba

„A repülés lényege, hogy ott vagy ahol semmi keresnivalód, de te érzed, hogy azóta élsz, mióta ott vagy”

Florida, Miami, Everglades mocsár, Pireneusok, Atlanti-óceán, Gízai piramisok, Alpok, Olympos, Tátra, Kárpátok, Izland – csak néhány kiemelkedő hely azok közül, ahol Csaba repült már. Izlandon ráadásul a világon elsőként repült egy csapattal, ahol ő volt az egyetlen magyar.

A célom az volt és a mai napig is az, hogy a világ legszebb vagy legérdekesebb helyeit megrepüljem és elég sok helyet sikerült is eddig. Szeretem, hogy a levegőből mindennek más perspektíváját látom, madártávlatból és, hogy kalandot, szabadságot ad

– nyilatkozta a Metropolnak Csaba, akinek a sok szép élmény mellett kijutott a rosszból is. Eddig három kisebb-nagyobb balesete volt, de vallja, hogy jobban fél az unalomtól, mint egy sérüléstől.

„Ha jó felszereléssel, jó időben repülünk és nem lépjük túl a saját határainkat, akkor egész biztonságosnak mondható ez a sport. Persze a sok jó dolog mellett én is tapasztaltam a dolog veszélyes oldalát is. Még a karrierem elején nagyjából 30 méteren összecsukódott az ernyőm és lezuhantam, ez azonban az ernyő hibája volt, amit nem is gyártanak már" – részletezte Csaba.

Csaba úgy véli, nem érdemes várni az élményekkel, meg kell őket ragadni Fotó: Müllner Csaba

A másodiknál egy elektromos elkötés miatt kigyulladt az akkumulátorom és felgyulladt a hátamon a gép, az utolsónál pedig épp akrobatikus fordulatokat csináltam a jeges Duna fölött, és lezuhantam a vízbe egy elszámolt manővernél

– mesélte Csaba az extrém, veszélyes élményeket. Müllner Csaba ékes példája annak, hogy nem érdemes várni az élményekre, meg kell őket teremteni magunknak.

„Azt üzenném annak, aki tényleg erre vágyik, hogy a "majdokkal" megy el az élet. Ha valaki kalandokra vágyik, akkor keljen fel és csinálja, ne csak álmodozzon róla. Ott van egy karnyújtásnyira minden csak el kell venni. Az élet túl rövid, ebben a testben legalábbis, így minden perce értékes és ki is kell használni, megélni az életet" – üzent az olvasóknak Csaba, aki hamarosan hajóra száll és elkezdi világ körüli útját földön, vízen és levegőben.