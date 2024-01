Heti TOP 5: Újszülöttet és családját akarja utcára tenni Pikó András, Rita koncerten szúrta ki sosem látott ikertestvérét...

Véletlenül fedezte fel az ikertestvérét

Nagy Rita 53 évesen tudta meg, hogy van egy ikertestvére, méghozzá egy koncertnek köszönhetően. Rita ugyanis hatalmas Neoton-rajongó, ha teheti, el is megy kedvenc együttese koncertjére. Így tett pár évvel ezelőtt is Győrben, amikor boldogan tombolta végig a zenekar előadását. Ám ekkor még nem sejtette, hogy az esemény egy remek koncertélménynél jóval többet tartogat a számára. Erre csak akkor jött rá, amikor nemrégiben, egy nosztalgikus hangulattól fűtve visszanézte a koncertfelvételt az internetről. Ott szúrt ki egy nőt, aki teljesen úgy nézett ki, mint ő. „Kiderült, hogy van egy testvérem, akit még csak nem is láttam, és még a létezéséről sem tudtam. Először ugyan azt mondták, hogy biztosan nem az ikertestvérem, mert sok ilyen nevű ember van, de aztán kiderült, hogy az anyánk és az apánk neve is egyezik” – mesélte Rita a Metropolnak. A nő azóta is keresi testvérét.

Rita keresi az ikertestvérét Fotó: YouTube

Karácsonykor jött a papír: újszülöttjével tenné ki Pikó – állítja az édesapa

Visszaélt a hatalmával Pikó András polgármester – ezt állítja az az édesapa, akit az önkormányzat kilakoltatni készül Józsefvárosban. Kecskeméti László karácsonykor vette át a bírósági végzést, nem sokkal azután, hogy megszületett első gyermeke. Azóta letelt a kiköltözésre megszabott 15 nap, de mint mondja, sem a feleségét, sem az újszülött kislányát nem viszi a hideg utcára, nem fogja elhagyni lakását a polgármester egyszemélyes döntése miatt. Szerinte a polgármester politikai bosszúhadjáratot folytat ellene, mert korábban az előző városvezetés alatt önkormányzati cégnél dolgozott. Most az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordul.

Kecskeméti Lászlót és családját utcára akarja tenni Pikó András polgármester Fotó: Metropol

Durva sötétség: a XX. kerület jelentős részén elment az áram, a víz és a fűtés

Meglepetés érte a pesterzsébeti lakosok egy részét január 6-án, szombaton este valamivel 10 óra után, amikor a XX. kerület egy részén teljesen elment az áram – ezzel együtt több házban a meleg víz és a fűtés is. A közösségi oldalak szinte pillanatok alatt felpezsdültek, és mindenki azt találgatta, mi lehet az oka a több háztömbnyi sötétségnek. Az áram kimaradásával járó kellemetlenségek vasárnap hajnalig tartottak. Addigra ugyanis orvosolták a problémát, amit a környéken élők szerint egy felrobbant trafó okozott. Megkérdeztük a katasztrófavédelem munkatársait, akiktől megtudtuk, hogy este tíz óra után érkezett hozzájuk a bejelentés arról, hogy egy trafónál robbanásokat hallottak a lakók, az elektromos helyiségből pedig enyhe füst szivárgott.

Pesterzsébet nagy részén kimaradt az áram Képünk illusztráció/Fotó: Pixabay

Furcsa lényeket látott a magyar férfi Miamiban

Sikolyok, menekülő emberek tömege lepte el az utcákat Miami belvárosában, miután az egyik népszerű bevásárlóközpontban, a Bayside Marketplace közelében hangos durranások hallatszottak. A bevásárlóközpont épülete előtt legalább 40 rendőrautó állt meg január 1-jén. A rendőrség szerint egy csapat tinédzser okozta a zűrzavart, ám a vásárlók szerint azt a földönkívüli lények okozták. Az X-en (korábban Twitter) több videó is terjed arról, hogy a hatóságok rendet próbáltak teremteni a bevásárlóközpontnál. Szemtanúk szerint viszont nem tinédzserek okozták a gondot, hanem egy 2,3-3 méter magas űrlény állhatott a háttérben, és erre a videót is bizonyítéknak tekintik.

Nem tudtam, hogy most ez igaz vagy sem. Három lény jelent meg a Bayside-ban. Két kisebb és egy nagyobb lény. Nem csináltak semmit, csak bámulták az embereket

– részletezte egy magyar szemtanú, Rézműves Zoltán.

Roncstemető lett Zugló

Budapest városvezetése folyamatosan növeli a fizetős parkolás területét az eddig ingyenes területek kárára, emellett pedig rendszeresen emelik a parkolási díjakat, miközben egyre több parkolóhelyet szüntetnek meg. A problémát súlyosbítja – ahogy erről nemrég beszámoltunk –, hogy sok elhagyott, üzemképtelen autó foglalja el a parkolóhelyeket a város különböző közterületein. Zugló például roncstemetővé változott... A roncsautók az utak mellett és a parkolókban nemcsak rombolják a környezetet, hanem a parkolóhelyek hiányát is súlyosbítják. Bár a főváros rendeletei tiltják az ilyen járművek közterületen való tárolását, ezért a közterület-felügyelők a tulajdonos értesítésétől számított 10. nap elteltével elszállíttathatnák a forgalmival nem rendelkező, vagy láthatóan üzemképtelen járműveket, azt láthatjuk, hogy a baloldali vezetés nem gondoskodik megfelelően azok elszállításáról. A lakosok így egyre nehezebben találnak megfelelő parkolóhelyet a telített parkolók és a roncsautók miatt.