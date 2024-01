Itt tart a pilisvörösvári csuklyás rablók utáni nyomozás

Június óta nyomoz a rendőrség a pilisvörösvári csuklyás rablók után. A tettesek éjszakánként fekete maszkot húzva törtek be a kifigyelt házakhoz, volt, hogy egy este során több helyen is jártak. Legtöbbször pénzt és értékeket vittek el, még az sem zavarta őket, ha közben az áldozatuk mellettük aludt.

Rémisztő felvételeken a csuklyás rablók Fotó: Olvasói



A helyiek még nyáron hajtóvadászatot indítottak a rablók ellen és átadták a kamerafelvételeket a rendőrségnek, de úgy tűnik, egyelőre ez kevésnek bizonyult, egyelőre nem akadtak a nyomukra.

„Édesanyám fölött állt a csuklyás rabló”

Több megdöbbentő felvételt kaptunk azoktól, akikhez betörtek. Az egyik áldozat egy helyi vállalkozó, Schaffer János és családja volt. Tőlük nem sikerült elvinniük semmit, de ez csak a szerencsén múlott. A lapnak a férfi elmesélte, hogy a csuklyás rablók alaposan ráijesztettek 62 éves édesanyjára. Jánosékhoz a kaput átmászva jutottak be a rablók, majd ezután törtek be a házba. A férfi édesanyja éjszaka fel is ébredt, találkozott az egyik maszkos férfival, ám azt hitte, hogy szobájában a fia áll fölötte, ezért visszafeküdt. A kamerafelvételek visszapörgetése után derült csak ki a család számára, hogy ők is áldozatul estek a maszkosoknak. Tőlük szerencsére nem sikerült elvinniük végül semmilyen komoly értéket, de az eset akkor is rémisztő....

Minden értéket elvittek, ami a kezük ügyébe került Fotó: Olvasói

Nagykovácsiban is megjelentek

Amikor égett a talaj a csuklyás rablók talpa alatt, akkor néhány hétre nyugodni hagyták a pilisvörösváriakat, majd átmentek Nagykovácsiba.

Sajnos még mindig nem kapták el a rablókat

– nyilatkozta korábban lapunknak az egyik helyi.

„Legutóbb Nagykovácsiban a Fő úton próbáltak bejutni az egyik lakásba, ahol nem volt zárva az ajtó. Sikerült is nekik, de szerencsére felébredt a tulaj. Sajnos elszaladtak a helyszínről…”

Míg egy másik helyi azt mondta:

„Nagykovácsiban több helyre is betörtek, én nem tudom, hogy ezek is maszkban voltak-e, de elképzelhető, hogy ugyanaz a banda csinálja, mint akik Pilisvörösváron.”

A rendőrség gőzerővel dolgozik az ügyön

Megkerestük az esettel kapcsolatban a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hol tart a nyomozás, mit lehet eddig tudni. Válaszukat szó szerint idézzük:

„A büntetőeljárás továbbra is ismeretlen tettes ellen van folyamatban, arról bővebb információt nem áll módunkban adni. Kollégáink mindent megtesznek, hogy az elkövetőket mihamarabb elfogják és elszámoltassák.”

Tény, a felhajtás következtében a csuklyás betörők az utóbbi időben nem jelentkeztek. Ha valaki információval tud szolgálni kilétükről, hívja a rendőrség ingyenesen és anonim is hívható Telefontanú vonalát: 06-80-555-111.

Kérünk mindenkit, annak érdekében, hogy a betörések ne ismétlődjenek meg, aki információval rendelkezik, keresse fel a rendőrséget! Segítsék a nyomozók munkáját!