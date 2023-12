Valóságos maffia: Az Amnesty-vezér testvérének botránya

Napról napra újabb részletek kerülnek nyilvánosságra az Amnesty International Magyarország igazgatójának praxistól eltiltott ügyvéd testvéréről, akit súlyos bűncselekményekkel gyanúsítanak. Miközben Vig Mór számlagyárat üzemeltetett, Vig Dávid a jogvédő szervezet élén évek óta elöl jár Magyarország lejáratásában. Az Origo összefogta a szétfutó szálakat, és bemutatta, mit lehet tudni eddig a Vig-testvérek tevékenységéről.

November végén robbant a baloldal újabb botránya, amikor nyilvánosságra került, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói akciófilmeket idéző nagyszabású akcióban fogták el az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvérét, Vig Mórt, aki ellen a hatóság üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást. A praxistól eltiltott ügyvéd a gyanú olyan gazdasági társaságot működtetett, amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat. A NAV nyomozói 33 fővárosi helyszínen tartottak házkutatást – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, és dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le.

AZ AKCIÓRÓL KÉSZÜLT VIDEÓN LÁTSZIK, HOGY AZ EGYIK INGATLANBAN EGY TÖBBSZEMÉLYES KANAPÉRA RAKTÁK KI A PÉNZT A NAV-OSOK: AZ EGYIK ÜLÉSRÉSZEN HÚSZEZRESEK SORAKOZNAK, A MÁSIKON TÍZEZRESEK UGYANÍGY, MELLETTÜK NÉHÁNY SZÁZAS ÉS KÉTSZÁZAS EURÓKÖTEG.

A felvételen láthatók járművek is, egyebek közt egy Porsche terepjáró, amit szintén átvizsgáltak a NAV emberei.

Gyurcsány polgármesterének beismerése

A botrány kipattanása óta Vig Mór kapcsán újabb és újabb részletek derülnek ki, ám a számlagyáros ügyet közben váratlanul politikai kontextusba helyezte Gyurcsány Ferenc pártjának egyik polgármestere. A DK-s Szaniszló Sándor ugyanis a napokban azt nyilatkozta a Magyar Nemzet riporterének, hogy

ÖSSZEFÜGGÉS VAN AZ AMNESTY-VEZÉR TESTVÉRÉNEK BÜNTETŐÜGYE ÉS A BALOLDAL KÜLFÖLDI KAMPÁNYFINANSZÍROZÁSA KÖZÖTT.

De térjünk vissza Vig Mórhoz és vegyük sorra, hogy a számlagyáros botrányon kívül milyen más ügyekkel került összefüggésbe a praxistól eltiltott ügyvéd neve!

Csalássorozat itthon és nemzetközi szinten

Mint beszámoltunk róla, megközelítőleg negyvenrendbeli csalás miatt áll bíróság előtt Vig Mór. Az okirat-hamisítás és ügyvédi visszaélés vádjával is zajló ügyben februárban döntés született, Vig Mórt pedig nem jogerősen két év börtönbüntetésre ítélték, aminek végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztették. A vád szerint az ex ügyvéd nem létező érmegyűjtőre hivatkozva, egy afrikai céget is felhasználva károsított meg számtalan sértettet összesen hetvenmillió forinttal. Vig Mór a csalásokat egy nemzetközi körözés alatt álló bűnöző segítségével követhette el.

Vig Mór a NAV őrizetében FORRÁS: FACEBOOK/NAV

Felfüggesztett szabadságvesztés vesztegetésért

Kiderült az is, miért tiltották el ügyvédi praxisától Vig Mórt. Az ügy szálai egészen 2016-ig vezethetők vissza, amikor a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon eljárás indult szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, akinek védelmét Vig Mór látta el. A vád szerint egy kihallgatás után a rendőrség épülete előtt Vig Mór azt az ajánlatot tette a nemi erőszak áldozatának és az ügyben tanúként szereplő barátjának, hogy ad nekik 400 ezer forintot, ha a nő visszavonja terhelő vallomását és a következő kihallgatásán már azt állítja, önként ment bele a szexuális együttlétbe. Vig Mór ügye több fórumot is megjárt, a végső, jogerős döntést 2022. január 25-én a Kúria hozta meg, amely vesztegetés miatt mondta ki bűnösnek Vig Mórt, és egy év börtönbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztették. Viggel szemben 300 ezer forint vagyonelkobzást is elrendeltek, illetve öt évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól.

Vig Dániel, az Amnesty International Magyarország igazgatója FORRÁS: AMNESTY.HU

Verőemberek felbérlésével is összefüggésbe hozták

Arról is beszámoltunk (https://www.origo.hu/itthon/20231213-felesege-volt-parjanak-megveretesevel-is-meggyanusitottak-az-amnestyvezer-testveret.html, hogy aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés kísérletével is összefüggésbe hozta a hatóság néhány évvel ezelőtt Vig Mórt. Az volt a gyanú, hogy egy elmérgesedett vita miatt megverette felesége volt párját. A verésre felkért két elkövetőt meg is találták a rendőrök, és mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki. Viget, mint a bűncselekmény megbízóját felbujtás gyanújával kihallgatták, de az eljárást végül megszüntették, mert kétséget kizáróan nem tudták bizonyítani, hogy hármójuknak köze van a bűncselekményhez.

Zavaros cégügyek, Gyurcsány, Bajnai

A nyilvános cégadatok szerint Vig Mórnak összesen másfél tucatnyi cégben volt vagy van jelenleg is érdekeltsége. A vállalkozások közül azonban kilenc már a felszámolás vagy a kényszertörlés sorsára jutott. A Büro Cégkezelő Kft. néven egy cégtemetőként is működő szolgáltató köthető Vig Mórhoz, amely a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve.

Gyurcsány Ferenc, a már megbukott és Bajnai Gordon, az egy év múlva bukó miniszerelnök 2009-ben FORRÁS: MTI/KOVÁCS TAMÁS

Ide jegyeztek be több olyan céget, amelyek a volt baloldali miniszterelnökök, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmi emberének, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartoznak. Az egyik ilyen vállalkozás a Datalyze Research Kft., amely a DatAdat-csoport egyik volt leányvállalata. A DatAdatról tudni kell, hogy a cégcsoport tulajdonosi és irányítói köre prominens baloldali politikusokból áll, a kulcspozíciókban Bajnai Gordon, Szigetvári Viktor, Ficsor Ádám, Molnár István ügyvéd és a már említett Dessewffy Tibor. Érdemes azt is felidézni, hogy a dollárbaloldal botrányában kiderült: az Amerikából és Svájcból érkezett mintegy négymilliárd forintnyi dollárból több mint 1,5 milliárd forint kötött ki valamilyen DatAdat-érdekeltség számláján.

Szintén a Vig Mórhoz köthető, cégtemetőként is működő szolgáltatóhoz került egy másik Dessewffy-érdekeltség, a Webpredict Kft., amely sajtóhírek szerint a mesterséges intelligencia eszköztárával segítette volna az egyesült baloldal kampányát.

Szocialista polgármesterek

Nem mellékes adalék, hogy Vig Mór körül a II. kerület szocialista polgármestereinek neve is fel-felbukkan. A jelenlegi kerületvezetővel, Őrsi Gergellyel például tavaly közös tájékoztatón szerepeltek egy futárcég elektromos járművei kapcsán. A cégtemetőként is üzemelő Büro Cégkezelő Kft. II. kerületi székhelyét pedig 2005 januárjában szerezte meg az önkormányzattól a Vig család cége, akkor a szintén szocialista Horváth Csaba volt a polgármester.

Őrsi Gergely Vig Mórral

Sorosék kulcsembere Magyarországot támadja

Van abban némi pikantéria, hogy a súlyos bűncselekményekkel gyanúsított Vig Mór testvére nem más, mint a harcos „jogvédő", az Amnesty International Magyarország igazgatója, Vig Dávid, aki az elmúlt években a globális baloldali hálózat meghatározó hazai képviselőjeként támadta a magyar kormányt itthon és Brüsszelben. Vig Dávid a Soros-hálózat fontos magyarországi láncszeme: ő vezette korábban a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programját, de öt évig, 2011 és 2016 között dolgozott Soros György alapítványánál, az Open Society Foundations-nél (OSF) is.

Az Amnesty International hazai szervezete nem egy esetben kreált muníciót a hazánk elleni külföldi támadásokhoz. Néhány héttel ezelőtt például hét másik „civil" szervezettel együtt felszólították az Európai Unió illetékes minisztereit, hogy szigorúbban lépjenek fel a kormány ellen. A közös közleményben – amelyben részt vett Soros alapítványa – arra szólítottak fel, hogy a 7. cikk szerinti eljárás alapján vonják felelősségre a magyar kormányt.

Támadás a gyermekvédelmi törvény ellen

Magyarország lejáratását szolgálta a gyermekvédelmi népszavazás elleni kampány is, amelynek élére állt az Amnesty, és több mint 140 millió forint támogatást kaptak hozzá hazai, illetve külföldi úgynevezett civil szervezetektől. A másik főszervezővel a Háttér Társasággal és több LMBTQ-szervezettel közös közleményt adtak ki 2022 januárjában, amelyben arra buzdítottak, hogy az emberek szavazzanak érvénytelenül a gyermekvédelmi népszavazáson. Szerintük ugyanis a referendumban megfogalmazott kérdések „sértették az LMBTQ-emberek méltóságát". A kampányba személyesen Vig Dávid is gőzerővel beszállt és úgy nyilatkozott, hogy „érvénytelen kérdésekre érvénytelen választ kell adni".

Néhány hónappal később, 2022. június 15-én a Soros-blog 444.hu-ra írt cikket Vig Dávid arról, hogy az általuk „homofóbnak" nevezett gyermekvédelmi törvény ellenére folytatják az iskolai programjaikat és kampányaikat.

Muníció Brüsszelnek

S ha már 444.hu. A Vig Dávid vezette Amnesty egyik munkatársa a Soros-hálózathoz köthető blognak arról beszélt pár hónapja, hogy az Európai Bizottság által évente kiadott jogállami jelentések (országjelentés) tartalmazzák az általuk is megfogalmazott „aggályokat". A 2021. évről szóló országjelentésben kilenc magyarországi aktivistacsoport (köztük az Amnesty International Magyarország, a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital, a TASZ és a Transparency International Magyarország) válaszolt az Európai Bizottság kérdéseire. Ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a kormányellenes erők véleménye felülreprezentált az országjelentésekben. Ezek az iratok egyébként rendre negatív színben tüntetik fel a hazai folyamatokat.

Isten fekete?

„Találkoztam Istennel, aki fekete" – ennek a nemzetközi baloldali körökben nagyjából nyolc éve elterjedt szlogennek az angol eredeti változatát posztolja rendszeresen a Facebook-oldalára Vig Dávid. Ezt a provokatív mémet – amely szerint Isten nem csak fekete, de nő is – egyébként egymástól teljesen eltérő témakörökről szóló posztoknál alkalmazza, hol az Ukrajna melletti kiállást demonstrálja vele, hol a pride felvonulást üdvözli.