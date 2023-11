Házkutatás indulhatott Karácsonyék kamu adománygyűjtése kapcsán

Karácsony Gergelyék félmilliárdos botrányával kapcsolatban tarthatott házkutatást a NAV – ezt írja a Magyar Nemzet friss fejleményként a Tordai Csabánál, Gyurcsány Ferenc egykori államtitkáránál tartott házkutatás kapcsán. A lap az adóhatóság újbóli megkeresése után azt a választ kapta, hogy: „a NAV munkatársai büntetőeljárás keretében, adományládákba gyűjtött mikroadományokkal összefüggésben kutattak és foglaltak le bizonyítékokat egy budapesti ügyvédi irodában.” Ebből következhet, hogy Karácsony Gergely mozgalmának adománygyűjtéséről lehet szó, amely kapcsán több bűncselekmény gyanúja miatt is nyomozás folyik.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Sajtóinformációk szerint csütörtök este a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai házkutatást tartottak a Vécsey utca 4. szám alatt. Az ügyről a Magyar Nemzet értesült az egyik belvárosi lakóknak szóló Facebook-csoportból.

A poszt szerzője – aki a kutyáját sétáltatta éppen – a csoporttagoktól érdeklődött, tudnak-e részleteket. Megjegyezte: azt hitte, filmet forgatnak, „de a NAV autói voltak, és a Vécsey 4-ben dolgoztak valamin nagyon”.

A Magyar Nemzet közben kiderítette: a Vécsey utca 4. szám alá jegyezték be annak a Tordai Csabának az ügyvédi irodáját, aki egyébként Gyurcsány Ferenc államtitkára volt, Bajnai Gordon bizalmasa, valamint Karácsony Gergely ügyvédje és főtanácsadója. De a lap szerint Tordai Csaba a Soros-szervezetek világában is otthonosan mozog. Tordai Csaba neve egyébként a korábban óriási felháborodást kiváltó városháza-eladásának botránya kapcsán is felmerült.

A beszélgetés alapján ő abban segített volna, hogy ne üljön túl sok – ahogy akkor Bajnai Gordon fogalmazott – cápa a tárgyalóasztalnál.

„Nem tudom, hogy a Tordai képes lesz-e erre, mert amint híre megy egy ilyen dolognak, mindenütt megvannak a cápák. Rengeteg ilyen cápa úszkál abban a tóban és egy nagykoalícióban, ahol mindenkinek maga kis részterületei vannak. Ez a realitás, ez így működik” – hallható egy kiszivárgott hangfelvételen.

A botrány kirobbanása után a Fővárosi Közgyűlés által létrehozott vizsgálóbizottság is meghallgatta Tordai Csabát, aki szerint a nyilvánosságra került hangfelvételeket összevágták.