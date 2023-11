Hatalmas örömhír érte az autósokat, érdemes kihasználni

Ennyivel olcsóbb mától az üzemanyag a kutakon

További jelentős üzemanyagár csökkenést fogunk tapasztalni a hazai kutakon, mert a benzin esetében 10 forinttal csökkent a nagykereskedelmi ár, a gázolaj esetében pedig bruttó 20 forint a változás mértéke – írja a holtankoljak.hu. Fentieket figyelembe véve az alábbi átlagárakkal találkozhatunk 11.15-től a kutakon:

95-ös benzin: 587 Ft/liter;

gázolaj: 606 Ft/liter.

Érdemes kihasználni az olcsóbb üzemanyagot, mert Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója szerint radikális olajár emelkedést hozhat az ukrajnai, illetve az izraeli háború kettőse, ami miatt a közeljövőben jelentősen növekedhet az üzemanyagok ára.

Mától olcsóbb lesz tankonlni. Fotó: Török János / Délmagyarország

Ezen a napon koronázták királlyá II. Lipótot

233 éve, november 15-én magyar királlyá koronázták II. Lipótot Pozsonyban, aki egyidejűleg német-római császár és cseh király is volt. II. Lipót bátyja, II. József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. Mária Terézia királynő és I. Ferenc német-rómi császár gyermekeként felvilágosodott szellemű nevelést kapott, különösen a természettudományok és a technika iránt érdeklődött. II. Lipót a reichenbachi egyezményben rendezte a vitás kérdéseket Poroszországgal, így összeomlott a németalföldi felkelés. A törökökkel először fegyverszünetet, majd 1791-ben békét kötött, Magyarországon pedig eltörölte II. József intézkedéseit. II. Frigyes Vilmos porosz királlyal összefogást tervezett a forradalmi Franciaország ellen, azonban hirtelen megbetegedett, valószínűleg tüdőgyulladást és mellhártyagyulladást kapott. 1792. március 2-án, két nap betegeskedés után hunyt el.

Ma csak két helyen lehet vért adni a fővárosban

Minden nap van lehetőség szerte az országban arra, hogy a testünkkel is jót tegyünk és embertársainkon is segítsünk azzal, hogy vért adunk. Erre ma két helyen lesz lehetőség a fővárosban:

07:00-19:00 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21);

12:00-17:30 között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).

Nagyon szeles idő várható ma

Délelőtt északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet a viharossá fokozódó szél hatására, és kisüt a nap, de futó záporok egész nap előfordulnak a felhőátvonulásokból. Az ország nagy részén 13-14 fok lesz, Budapesten pedig 9-13. A szél erőssége meghaladja majd a 32 km/órát, a csapadék mennyisége viszont a fővárosban nem lesz több 1mm-nél a köpönyeg.hu előrejelzése szerint.

Kiállítás lesz a Pesti Vigadóban

Magasházak a Duna-korzón? Felhőkarcoló a BS mellett? 150 év meg nem valósult építészeti víziói a Pesti Vigadóban a MÉM MDK kiállításán. Budapest 150. születésnapja alkalmából az elmúlt másfél évszázad meg nem valósult építészeti vízióit veszik sorra a szervezők, több mint 170 gondolatindító tervvel, makettel, fotóval és videóval érzékelteti, milyen is lehetett volna a város, ha a történelem másképp alakul. Az esemény részletei itt olvashatók.

Így festett Budapest 150 évvel ezlőtt. Fotó: Fortepan

Aki Pesterzsébet régi arcára kíváncsi, látogasson el ebbe a galériába

Pesterzsébet régi arcát bemutató festmények, viselettörténeti baba kollekció és mesterségeket bemutató kisplasztikák is láthatók az új állandó kiállításon a Gaál Imre Galériában. Az új, állandó kiállítás egyben múzeumpedagógia foglalkoztatóként is működik, ahol nem csak csoportos, hanem egyéni aktivitásra, rajzolásra, színezésre is van lehetőség. A program ingyenes és további részletek itt olvashatók róla.

Itt kell lezárásokra számítani

Sávlezárás lesz délután kettőig a XI. kerületben. A Bocskai úton kifelé a Kosztolányi Dezső tér előtt lezárják a külső sávot karbantartás miatt, este 11-ig pedig a VIII. kerületi Dankó utcát a Szerdahelyi utca után, csatornajavítás után.

16 éve halt meg a Kosáry Domokos

A történelemtudós 2007-ben ezen a napon hunyt el. Amit mindenképp érdemes tudni róla, hogy ő hozta létre 1941-ben a Teleki Pál Intézetet, ami a mai Történettudományi Intézet elődje volt. Elsősorban az új- és a legújabb kori magyar történelem kérdéseivel foglalkozott. 1949 végén menesztették az egyetemi oktatómunkából és az egész szakma területéről. Ebben az időszakban állította össze a történészek számára mai napig alapműnek számító, ideológiamentes munkáját, a Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába című háromkötetes tanulmányt. Az 1956-os forradalom idején a Magyar Történészek Nemzeti Bizottságának elnöke volt, ezért 1958-ban négy év börtönre elítélték, de két év múlva amnesztiával szabadult. 1968-1989-ig az Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, tudományos tanácsadója volt, 1977-ben lett a történelemtudományok doktora.