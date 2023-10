Terrortámadás Izraelben: „215-en itthon, biztonságban” – friss bejegyzés Szijjártó Pétertől

Legalább 700 izraeli halálos áldozata van a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista szervezet hét végén Izrael ellen indított támadásának, több mint 2100 sebesültről is tudni – jelentette hétfőn a The Jerusalem Post című izraeli újság hírportálja. Az izraeli hadsereg szóvivője azt közölte, a fegyveres erők válaszul támadást intéztek a Hamászhoz köthető gázai létesítmények ellen. Elmondta, a harcok jelenleg is mintegy nyolc, Gáza környéki területen zajlanak. Gázai egészségügyi források szerint az övezetben már több mint 400 halálos áldozata van az izraeli ellentámadásnak. A halottak között 20 gyerek van, illetve 200 sebesültről is tudni. A szombaton indított támadásban az Iszlám Dzsihád is részt vett. Mindkét szervezetet számos ország terrorszervezetként tartja számon. Izrael vasárnap hivatalosan is hadiállapotot jelentett be és zöld jelzést adott „a jelentősebb katonai műveletnek”.