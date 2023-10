Mikor érdemes és hogyan lehet nyugdíjba vonulni?

Szerző: Szatmáry Tünde Katalin

Azoknak szeretnék gyakorlati segítséget adni, akik idén vagy pár éven belül tervezik a nyugdíjba vonulást, és világos képet szeretnének kapni a nyugdíj-megállapítás folyamatáról.

Fotó: Pixabay.com

Nagyon fontos első körben tisztázni, hogy a nyugdíj előtt álló kizárólag Magyarországon vagy külföldön is dolgozott-e.

A magyar nyugdíj-megállapítás folyamata eltér a külfölditől. Magyarország egész területén a nemzetközi nyugdíj-megállapítás kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatal Nemzetközi Nyugdíjmegállapító Osztály hatáskörébe tartozik.

A nyugdíjigénylés előtt minimum 3 évvel ajánlott adategyezetési eljárást indítványozni, aminek az eredménye egy olyan határozat, amiben elismerésre kerülnek a ledolgozott éveink – szolgálati időnk a kezdetektől, valamint 1988-tól azok a jövedelmi adatok, amelyből a nyugdíj összegszerű megállapítása történik.



Ha csak itthon dolgozott valaki

A hazai nyugdíj-megállapítás folyamata a következő, ha az igénylő kizárólag Magyarország területén dolgozott. A nyugdíjigénylés előtt mindig érdemes személyre szabott tájékoztatást, illetve ha mód van rá, előzetes nyugdíjszámítást kérni.

Ezután részletesen át kell nézni a Magyar Államkincstár oldalán megtalálható igénybejelentőt, és ha kell, a hozzá tartozó pótlapokat is. A nyugdíjigénylés első lépése az igénylőlap szakszerű, pontos kitöltése és benyújtása.

A kérelmet be lehet nyújtani személyesen, papíron a lakhely szerint illetékes Kormányhivatal ügyfélszolgálatán vagy elektornikusan, ügyfélkapun.

Ha az igénylő munkaviszonyban áll, a munkaviszonyát nem kell megszüntetni – kivéve azoknak, akik közszférás foglalkoztatásban állnak abban az estben, ha a nyugdíj mellett is tovább szeretnének dolgozni. Ezért nagyon fontos előre egyeztetni a munkáltatóval a nyugdíjba vonulás előtt, mert el kell dönteni, hogy akar-e, tud-e dolgozni az igénylő nyugdíjasként is.

Akinek van adategyeztető határozata, annak a hivatal nyilvántartásában taj-szám szerint összesítve vannak a nyugdíj-megállapításhoz szükséges adatai, ezért nem kell újra benyújtania a jogviszonyát és végzettségét igazoló okmányokat – csak akkor, ha a hivatal ezt a nyugdíj-megállapításhoz kéri.

A nyugdíjigény benyújtásától számított 60 napon belül, ha az igénylő nyugdíjra jogosult, határozatot fog kapni: véglegeset vagy nyugdíjelőleget megállapítót, attól függően, hogy minden adat megvan-e, vagy csak részadatok állnak rendelkezésre.

Az illetékes kormányhivatal minden hiteles szolgálati időt és kereseti adatot számba véve saját hatáskörben állapítja meg az érintett nyugdíjat.

Ha hiányzik szolgálati idő vagy nyugdíjjárulék-köteles kereset, azt hiánypótlásként kérik be az érintettektől.

Ha csak részadatok vannak, a hatóság mindig nyugdíjelőleget állapít meg. Az erről szóló határozatot elektronikusan vagy postai úton megküldik. Amint beérkezik minden adat, megszületik a végleges nyugdíj-megállapító határozat, amelyet a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal elküld a friss nyugdíjasnak és a Magyar Államkincstár – Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak is, hogy mielőbb kifizethessék a nyugdíjat postai úton vagy banki átutalással.

Ez általában a nyugdíj-megállapító határozat megküldését követő 14 napon belül megtörténik, erről a Magyar Államkincstár hivatalból intézkedik.

A nyugdíjfolyósító mindig küld elszámolást a nyugdíjasigazolvánnyal, ha nem korhatárt betöltött személyről van szó, MÁV utazási utalvánnyal együtt.

A ma érvényes szabályok és valorizációs szorzók kedvezőek, így érdemes idén nyugdíjba vonulni, és ha lehet, munkaviszony keretében tovább dolgozni.



Háromféle jogorvoslati lehetőség van

Ha az igénylő megkapja a határozatot, és nem ért vele egyet, háromféle jogorvoslati lehetőség közül választhat:

1. A határozat kézhezvételét követően minden jogkövetkezmény nélkül 15 napon belül visszavonhatja nyugdíjigényét, illetve módosíthatja a nyugdíjigénylés időpontját.

Ekkor, ha időközben kapott teljes összegű nyugdíjat vagy előleget, azt köteles visszafizetni.

2. Ha a határozatban szereplő adatok pontatlanok, hiányosak, vagy az eljárás során jogszabálysértés történt, úgy a határozat kézhezvételét követően 30 napon belül keresetlevelet nyújthat be, amit minden esetben a nyugdíjas lakóhelye szerint illetékes törvényszék bírál el.

3. Ha valaki a határozatot áttanulmányozva hiányzó éveket vagy hiányzó, téves kereseti adatokat talál, és rendelkezik erre vonatkozóan egykori munkáltató által kiadott jogviszony- vagy bérigazolással, felülvizsgálati kérelemmel is élhet. A kérelemben leírt és mellékelt igazolások alapján felülvizsgálják a szolgálati időt és kereseti adatokat, amiből a nyugdíjszámítás történik.

A felülvizsgálati kérelem bármikor beadható, évek múlva is, nincs határidőhöz kötve.

Ha a nyugdíjszerv a benyújtott igazolások alapján elismeri a kifogásolt adatokat, módosító határozatot ad ki, amelyben alapján visszamenőleg módosítják és kifizetik a nyugdíj összegét.

A nyugdíjigénylés előtt ajánlott Adategyeztetési eljárás keretében elismertetni a magyar, illetve külföldön szerzett szolgálati időt, ez könnyíti a nyugdíj-megállapítást.



Ha valaki külföldön is dolgozott

A nyugdíj-megállapítás folyamata, ha az érintett belföldön és külföldön is dolgozott. Minden országban más a nyugdíjkorhatár, ezért érdemes a nyugdíjigénylés előtt 2-3 évvel tájékozódni, és mellékelni az adategyeztetéskor minden külföldi és beföldi jogviszony-igazolást, a nappalis felsőfokú tanulmányokat igazoló bizonyítványokat, valamint az adott országban kapott biztosítási számot.

A magyar öregségi, illetve a női kedvezményes öregségi nyugdíj-megállapítása is az igénybejelentő lap és a mellékletek kitöltésével indul.

A nemzetközi nyugdíj-megállapító osztály a nyugdíjigény átvétele után hivatalból megkeresi az adott ország nyugdíj-megállapítóját, és a biztosítási szám alapján szolgálati időre vonatkozó adatokat kér be.

Ha korábban nem történt az érintett országgal ilyen egyeztetés, ez akár 1-2 évig is eltarthat.

Ha az igénylő jogosult a nemzeti szabályok alapján magyar nyugdíjra, addig, amíg a külföldi szerv válaszol, az illető nyugdíjelőleget kap. Amint igazolják a belföldön és külföldön szerzett szolgálati időt, sor kerül a végleges öregségi nyugdíj megállapítására. A Kormányhivatal a nyugdíj-megállapítást, az Államkincstár a folyósítást végzi.

A nemzeti nyugdíj-megállapítás után a nyugdíjigényt továbbítják az érintett országba, ahol szintén megállapítják és folyósítják a kint megállapított nyugdíjat.