Katica invázió: ezrével lepték el a nő lakását a hétpettyes bogarak

Akár egy horrorfilm nyitánya is lehetett volna az, ami egy brit nő otthonában lezajlott: a 42 éves Margaret Yescombe a cambridgeshire-i Ickletonból egy reggel arra ébredt, hogy ezrével ostromolják a házát a katicabogarak.

Margaret elmondása szerint a bogarak reggel még az ablakán gyülekeztek, majd később bejutottak a lakásába is: több ezren, ha nem tízezren voltak, és jellemzően egy bizonyos sarokba húzódtak be. Délutánra odáig fajult a helyzet, hogy a nő jobbnak látta, ha menekülőre fogja a dolgot, és sietve elhagyta a lakását.

Egészen hátborzongatóak. Nem érzed, amikor rád szállnak, csak akkor veszed észre, hogy ott vannak, amikor már mászkálnak, és érzed, hogy viszket

– írta le a kellemetlen érzést Margaret, aki pár órával később merészkedett csak haza: nagy megkönnyebbülésére a lakás addigra katicamentes lett.

Nem ez volt az első eset, hogy a nő házát ellepték ezek a bogarak: 2016-ban is tömegesen repültek be a hétpettyesek. Margaret elmondta, hogy az otthona közelében több termőföld is található, emiatt gyakori nála a bogárinvázió. Szerinte a katicák menedéket keresnek a házban, mivel a földeken nem találnak maguknak árnyékos területet – írta a Mirror.