Karikó Katalin különös babonájáról vallott

A magyar felsőoktatási intézmények presztízsét is emeli, hogy a legutóbb Nobel-díjjal elismert tudósaink itthoni egyetemeken végeztek. A szintetikus mRNS-alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztéséért díjazott Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) diplomázott, jelenleg is az SZTE kutatóprofesszora, de annak idején nem volt egyértelmű, hogy bejut az egyetemre.

Karikó Katalin Fotó: Szigetváry Zsolt

Amikor felvételizni jöttem 1973-ban, elmentem a Hági étterembe, a platánfák alatt megettem egy hideg, tejfeles meggylevest, és megígértem, ha fölvesznek, akkor minden évben visszajövök egy hideg, tejfeles meggylevesért

– idézte vissza almamáterében Karikó Katalin, aki itt ünnepelte meg rangos nemzetközi kitüntetését.

Mivel elsőre sikerült a felvételije, azóta is hű önmagának tett ígéretéhez. Szegeden egyébként hatalmas tömeg várta a friss Nobel-díjas tudóst, aki beszédet mondott az SZTE Kémiai Intézet erkélyéről. Azt is felidézte, hogy férjével a helyi textilgyár ebédlőjében találkozott egy biológusbulin, majd a szegedi tanácsházán kötöttek házasságot, és ugyanitt született a lányuk is, aki a tarjáni óvodába járt.

Nagyon boldogok voltunk Szegeden

– emlékezett Karikó Katalin, akit az ünneplők sorfala közt nyitott autóval vitt végig az egyetem rektora.