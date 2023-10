Ezt a házat építette Karikó Katalin – elképesztő videó került ki az internetre

A Nobel-díjas magyar biokémikussal készült el a Szerelmes földrajz című sorozat legújabb két része. A Szerelmes földrajz Gyémánt és arany – Karikó Katalin kutató biológus című dupla adás első fejezetének október 8-án volt a premierje az M5-ön, ám aki lemaradt volna, az október 10-én (M5, 15:25), október 12-én (Duna World, 15:20), október 14-én (Duna, 7:25) és október 15-én (Duna World, 11:20) bepótolhatja, vagy a cikkünk végén található linken – egy ideig – online is megnézheti.

Fotó: Peggy Peterson / MTI

„Az én Szerelmes földrajzomhoz két város tartozik. Kisújszállás, amely az Alföld közepén van, itt nőttem föl, itt jártam iskolába, itt laktak a szüleim, itt éltem 18 éven át. A másik város pedig Szeged, ahol az egyetemen tanultam, ahol a férjemmel megismerkedtem, ahol a kislányom született. Ott tanultam, dolgoztam és ez a másik város, amelyik a szívemhez oly közel áll”

– fogalmazott Karikó Katalin a műsorban, melyben sok érdekesség szóba, s mi több: képbe kerül!

„Kisújszálláson vagyunk, ebben a városban nőttem fel, itt jártam iskolába és ebben a házban, ahol most itt ülünk a gangján ennek a háznak az építésében is részt vettem, mert ezt együtt építtette a család. Itt sok minden nekem a múltat idézi. Itt a kis kád, amelyikben a kislányom, aki ma már 40 éves, ő fürdött, mikor kisbaba volt. Itt van ez a nagy diófa, emlékszem rá, amikor egy varjú valószínűleg elejtett egy diót, és kihajtott ott a szőlők között, és felvettük a kis dióhajtást és ide elültettük, hát annak is lehet már több mint 60 éve. És itt van ez az üllővas is, amit apukám vágott még le hajdanán és használta arra, hogy a kaszát kikalapálja. Ezeket az oszlopokot is gyerekkoromban én festettem zöldre, lehet, hogy még ez a festék van itt rajta”

– mesélte Karikó Katalin, miközben a kamera mindent szépen bemutat. A műsor első részéből többek közt kiderül, miért főz jobban a magyar biokémikus nővére, de Karikó Katalin azt is elárulja, milyen magyar ételeket készít, illetve készített a családjának, s melyik magyar specialitás volt a kétszeres olimpiai bajnok evezős lányának, Francia Zsuzsannának a „doppingja”. A magyar biokémikus elárulta, hogy írtak levelet Szent-Györgyi Albertnek, akinek még a címét sem tudták, mégis eljutott hozzá a küldemény és válaszolt is! Sőt, a Nobel-díjas tudós bevallja, kinek köszönhetően tanulta meg kezelni a stresszt!

Az első rész tehát IDE kattintva – korlátozott ideig – online is megtekinthető.

A második rész premierjére október 22-én kerül majd sor az M5-ön – árulta el a produkció kulcsfigurája, Hollós László a Facebook-oldalán.