Novák Katalin rántotta le róla a leplet: készül a magyar Trónok harca

Az utóbbi évek egyik legnagyobb nem angol nyelvű, történelmi témájú filmalkotása készül - erről Novák Katalin köztársasági elnökasszony a Facebook-oldalán számolt be nagy boldogan. A Holló felemelkedése nevet viselő filmsorozat a Hunyadi család történelmét dolgozza fel, és azon belül is Hunyadi János a törökverő nagy csatáit is feleleveníti, monumentális díszletek között. A kulisszatitkokról Novák Katalin számolt be a Facebook-oldalán.

A stábbal tartott Novák Katalin Fóton /Fotó: Novák Katalin /facebook

A fóti forgatási helyszínen járt ugyanis a politikus, hogy személyesen is megtekintse a munkát. Itt Robert Lantos, és Krskó Tibor producerek kalauzolták körbe Novák Katalint.

Az ötlet megszületésekor is világos volt — ezért is támogatom kezdetektől —, hogy nemcsak bennünket magyarokat nyűgöz majd le a sorozat és Hunyadi János Európa sorsát meghatározó élete. A forgatás kulisszáit látva biztos vagyok a sikerben

- árulta el bejegyzésében a politikus.