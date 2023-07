Hidegfront és zivatar: 19 vármegyére adtak ki riasztást

Még hogy ravasz tavasz! Az idei nyár szeszélye egészen kiszámíthatatlan! Újabb őrült napok várhatóak az időjárásban, mely a frontérzékenyeket sem kíméli. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra 19 vármegyére, azaz az egész országra elsőfokú riasztást adott ki zivatar miatt!

Fotó: Pixabay

Vasárnap eleinte erősen felhős lesz az ég, és szórványosan zápor, zivatar is előfordul. Délután aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, de elszórtan ekkor is lehet csapadék. Az ÉNy-i szél megélénkül. 22-30 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hétfőn sok napsütésre van kilátás gomolyfelhőkkel, és elszórtan (főleg északon) zápor, zivatar is kialakul. 25-31 fok valószínű.

Kedden kezdetben marad a napos, gomolyfelhős idő, majd estétől északnyugat felől záporok, zivatarok érkeznek. A maximum 30 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

Rossz hírekkel szolgál dr. Pintér Ferenc meteogyógyász is a Meteo Klinikától. Mint mondja, már vasárnap reggel megérkezik a hidegfront Magyarország fölé.