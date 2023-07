Hátfájással és gyomorpanaszokkal fordult orvoshoz egy 3 gyerekes anya, szörnyű, ami kiderült

A háromgyermekes anya, Tanya Ballan hátfájásra és megduzzadt gyomorra panaszkodva fordult orvoshoz. Nem sokkal később kiderült, hogy súlyos bőrrákban szenved. A Durham megyében élő, 36 éves nő mellében is találtak egy csomót, hamarosan pedig mindkét mellében, a gyomra nyálkahártyájában, a csontjaiban és a nyirokcsomóiban is 4-es stádiumú rákos sejteket találtak – számolt be az esetről a The News.

Tanya, aki egy 16, egy 14 és egy 4 éves gyermek édesanyja, elmondta, kezdetben arra gyanakodtak, a mellében talált daganatból indultak ki a rákos sejtek – ám a későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy a megbetegedés a melanómából alakult ki. A melanóma, amely a bőrrák egyik fajtája, könnyen átterjedhet a test egyéb területeire is. A tünetei közé tartozik az új anyajegyek felbukkanása, vagy a már meglévők pigmentációjának a megváltozása.

A súlyos beteg nő három gyermek édesanyja. Fotó: GoFoundMe

Az egykor virágkötőként dolgozó nő hozzátette, hogy a legutóbbi eredmények azt mutatják, a rák már az agyába is átterjedt, valamint a mandulájában és a nyelve egyik oldalán is jelen van.

A nő hozzátette, a 2020 júliusában kiállított diagnózisa előtt még csak nem is észlelte a melanóma tüneteit, csupán akkor kezdett gyanakodni, amikor a már korábban említett hátfájást és gyomorpanaszokat tapasztalta

Tanya a történetével kapcsolatban fontosnak érezte kiemelni a napozással szembeni fokozott óvatosságot. Mint mondta:

Tinédzserként gyakran heverésztem a napozóágyakon, csak felnőttként lettem óvatosabb. Szeretném, ha mások tudatosabbak lennének, mert ez bárkivel megtörténhet. Ráadásul ezzel kapcsolatban nem vagyunk elég elővigyázatosak. Ha elmész és veszel egy csomag cigarettát, rögtön figyelmeztetnek, hogy a dohányzás öl. Szerintem a szoláriumba járó emberek figyelmét is fel kellene hívni ugyanerre. Még az iskolában is tanítani kellene az iskolákban. Ha ezt fiatal korukban elmondják nekünk, iránymutatást nyerünk felnőttkorunkra.

Tanya diagnózisát követően egy barátja létrehozott neki egy Go Fund Me oldalt. Több, mint 6300 fontot (majdnem 3 millió forint) gyűjtöttek össze, annak érdekében, hogy minél több programon vehessen részt a gyerekeivel, és közös emlékeik legyenek. A nő hálás köszönetet mondott mindenkinek, aki adományozott, kiemelve, mennyire hihetetlen az az önzetlenség, amit a család, a barátok, de még idegenek részéről is tapasztalt.