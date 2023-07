„Tényleg kell még egy tragédia?” – rettegnek a lakók, továbbra is életveszély az Árpád híd

Akik erre laknak, megszokták a száguldozást és a versenyzést. Nem kell hozzá verseny, hogy itt repesszen valaki, mert rengeteg az egyéni gyorshajtó is. A baleset óta viszont már konkrétan félünk átmenni este a hídon, mert ki tudja, melyik idióta csúszik ki. Azóta is rendszeresen látunk agyatlanul rongyoló embert, halljuk azt, hogy versenyeznek. A gyerekemért is aggódok, ha este arra jön haza