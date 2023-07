„Semmi az égvilágon nem változott a baleset óta” – folytatódnak a brutális gyorsulási versenyek az Árpád hídon

Ahogy arról lapunk korábban is beszámolt, július 1-jén hajnalban egy Mercedes haladt az Árpád hídon át Budára, amikor eddig tisztázatlan okokból a padkának rohant. Az autó vélhetően jóval nagyobb sebességgel hajtott a megengedettnél, mivel amikor kisiklott, átszakította a szalagkorlátot, és a kerékpársávra csapódott, ahol iszonyatos erővel gázolta el az ott bicikliző 26 éves I. Benjámint.

Ezt a BMW-t találta telibe a Mercedes – Fotó: Metropol

Emellett még egy BMW-t is eltalált, a sofőr pedig szintén elvesztette uralmát a kocsi felett. A két autó így ezután egymás mellett pörgött több mint száz méteren keresztül, míg végül a BMW a tetejére borulva megállt. A két sofőr súlyosan megsérült, a BMW-ben ülő 22 éves gödi férfit feszítővágóval szedték ki a roncsból, mindkettőjüket kórházba vitték. A kerékpárosnak pedig több végtagja is leszakadt, és bár a mentők a helyszínen sokáig harcoltak az életéért és sikerült kórházba szállítaniuk, végül életét vesztette.

Jóval a híd előtt megkezdődött a verseny

A Mercedes a Honvédkórház környékén állt egy piros lámpánál, ami pont akkor váltott zöld jelzésre, amikor a BMW odaért, ami így elhúzott a Mercedes mellett. A férfi azért gyorsíthatott, hogy utolérje a másik kocsit. Tehát ez nem egy előre szervezett, nagy létszámú gyorsulási verseny volt. A térfigyelő kamerák felvételei szerint két BMW már korábban követte a Mercedes mozgását és gyorsulását, spontán verseny alakult ki közöttük, tehát nemcsak kettő, hanem három kocsi volt érintett. Aki biztosan nem tehetett semmiről, az a szabályosan kerékpározó halálos áldozat.

A Mercedes csúnyán összetört – Fotó: Metropol

Állandó versenyzésről számolnak be a helyiek

Felháborodtak a helyiek, ugyanis elmondásuk szerint alig egy hete történt a szörnyű baleset, de újra autóversenyzéstől hangos a Váci út.

A napokban halt meg egy kerékpáros az Árpád hídon, erre megint tolják a lóerőket a Váci úton!

– írta a kerületi csoportban az egyik helyi.

Az ott élők szerint a Váci úton a rendőrök este 6-tól 9-ig traffiznak. Az élet viszont utána jön. „Minden este 22:30-tól ez megy a Vácin, a rendőrpalotai felüljáró mindkét oldalán. Azt, akinek ilyen autója van, nem érdekli a büntetés. Kifizeti, és megy tovább... Ez itt a probléma” – részletezte Katalin.

Én az Árpád híd mellett lakom, mindent hallok, ami a Váci úton és a Róbert Károly körúton megy. Semmi az égvilágon nem változott a baleset óta. Minden este ugyanúgy mennek. Több utca távolságra lehet hallani, ahogy motorosok, autósok tövig húzzák, nyomják a gázt. Csak egyszer látnám, hogy az ő seggükbe áll bele a villanyoszlop

– fejtette ki véleményét Zoltán.

A kommentekből az is kiderült, nem ez az egyetlen hely, amit versenypályának használnak a sofőrök. Több helyszín is szóba került, köztük a Hungária körút, a Szegedi út, a Dráva utca és a Duna Pláza mögötti terület is.