Áldatlan állapotok uralkodnak a felújított a Podmaniczky utcai kutyafuttatóban

Továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak a nemrég felújított a Podmaniczky utcai kutyafuttatónál, Terézvárosban. Megrongált pad alatta egy hatalmas kráterrel, hiányzó ivóvízkút, gondozatlan növényzet, elhasználódott, életveszélyes játékok - ezekkel szembesülhetnek azok a kutyák és gazdik, akik meglátogatják a kutyafuttatót.

Áldatlan állapotban vannak a padok is Fotó: Máté Krisztián

A területet június 24-én kellett lezárni, amikor egy hatalmas vihar az egész Podmaniczky utcát letarolta. A futtató bejáratán kívül akkor a kerítés is megrongálódott, a helyszínen tűzoltók is dolgoztak. A Metropol most a saját szemével győződött meg arról, hogy milyen állapotok uralkodnak jelenleg a kutyafuttatóban. Ottjártunkkor szomorúan tapasztaltuk hogy a benti kút továbbra sem működik, ami különösen kellemetlen lehet a forró nyári napokban a házi kedvencek és a gazdik számára is. A helyiek szerint az utóbbi időben ráadásul egyre több hajléktalan lepte el a környéket. Az ügyben kerestük az illetékes Terézvárosi Önkormányzatot, aki a következő választ adta:

A futtató felújításánál a földben olyan közmű vezetéket találtak a kivitelezők, amit a közmű-térkép nem jelzett, és ami miatt teljesen más műszaki megoldással kell kiépíteni az ivókutat ellátó vízvezetéket

- mondta a kerület sajtóosztálya.

A futtatóban található játékok is tönkrementek, sőt, pl. ebből az abroncsból kiálló acélhuzalok életveszélyesek is Fotó: Máté Krisztián

Mint, ahogy fogalmaztak ez egy hosszú engedélyezési folyamatot igényel, és amennyiben a futtató megnyitásával megvárták volna a vízhálózati engedélyeket, úgy egy fél évig egyáltalán nem tudták volna használni a futtatót a kutyások. Jó hír viszont, hogy az engedélyek nagy része már megvan, már csak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása kell a munkakezdéshez a Budapest Közúttól.

A felújított Podmaniczky utcai kutyafuttatót hivatalosan 2022. decemberében adták át. A munkálatok során megújították az utca felőli kerítést, a többit pedig kicserélték. Az úttesthez legközelebbi szakaszon borostyánfal épült és zsilipes rendszerű kapukat húztak fel. A kutyusok számára új játékokat, és homokozót is kialakítottak a futtatóban, de a pallóhíd is megújult. Többek között újakra cserélték a padokat, hulladékgyűjtőket, és építettek egy ivókutat is. Mivel gyakorlatilag még csak 7 hónapja vették használatba a gazdik és kutyusaik, meglehetősen szomorú, hogy ilyen áldatlan állapotok uralkodnak.