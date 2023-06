El ne indulj nyaralni, ez vár rád az időjárásban

Már az elmúlt hétvége sem volt túl fényes, pontosabban napos, de ezen a héten még ennél is pocsékabb lehet az időjárás. Ma reggel sokan fázósan húzták össze magukon a kiskabátot, míg a bátrabbak rövidnadrágban és egy szál pólóban indultak útnak. Ráadásul többeknek fájt a feje is. Nem véletlenül. Ugyanis egy gyenge hidegfront van felettünk, így az arra érzékenyeknél a migrénes fejfájás erősödhet, ezen felül előfordulhat vérnyomás-ingadozás, szédülés, hangulati problémák és alvászavar is. Nagy kérdés, hogy ebben az időben hogyan is öltözzünk? Tervezhetünk már nyaralást is?

Fotó: Pexels.com

Nos, a koponyeg.hu előrejelzése alapján semmiképpen ne ezen a héten tervezz nyaralást! És az sem árt, ha egy pulcsiban, vagy kiskabátban indulsz útnak június 6-án, kedden. Ezen a napon ugyanis a napi csúcshőmérséklet nem igazán emelkedik 22 fok fölé, ráadásul az esős időjárás, amely helyenként dörgéssel és villámlással járó hevesebb zivatarokat hozhat, tovább rontja a hőérzetet.

Szerdától vajon már jobb idő lesz? Nos, aligha. A prognózis szerint vasárnapig minden nap várható csapadék, ugyanakkor a hőmérséklet kissé emelkedik, így csütörtökön és pénteken már 25 fok körüli maximumokra számíthatunk.